Artık iki Sosa var!

Trabzonspor, ön taraftaki yaratıcı oyuncu sayısının fazlalığı sayesinde Avrupa'nın en çok gol atan takımlarından biri duruma geldi.

Bordo-mavililer için sahada en kolay iş, rakip kaleye gol atmak.

Ama geçen sezondan beri savunma yapmakta zorlanıyorlar.

Trabzonspor, eğer yeni stoper transferlerinden sonra savunma kurgusunu oturtabilirse sezonu şampiyon olarak tamamlar.

Burada Hüseyin Çimşir'e büyük iş düşüyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, çok az rotasyon yaparak sahaya çıktı.

Bu güçlü kadro, TFF Birinci Lig'de ikinci sırada yer alan Erzurumspor karşısında kolay sonucu gitti.

Üst üste gelen güzel goller, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki taraftarları coşturdu. Dün bütün gözler Guilherme'deydi.

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Trabzonspor'un etkili oyununa ayrı bir renk kattı Guilherme.

Sosa'nın yokluğunda bir maestro gibi yönetti takımı.

Akıl dolu paslar attı; en önemlisi de Nwakaeme ile çok iyi anlaştı.

Trabzonspor'a büyük güç kattı Brezilyalı yıldız.

Hüseyin hocanın, lig maçlarında da Guilherme'yi ilk 11 oynatacağını düşünüyorum.

Doğrusu da bu olur zaten. Artık Trabzonspor'un iki maestrosu (Sosa'sı) var...

Ndiaye dikine oyunu, temposu ve çalışkanlığı ile sahanın en iyilerindendi.

Nwakaeme ve Sörloth'u anlatmaya gerek bile yok, çünkü onlar her maç çok iyiler.

Abdulkadir Parmak ve Sturridge hala etkisiz.

Trabzonspor farklı kazanarak tur biletini cebine koydu.