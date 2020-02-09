Rezillik diz boyu!

Trabzonspor, özellikle ilk yarıda bir türlü oyunu oturtamadı, rakip üzerinde baskı oluşturamadı.

Takımın maestrosu Sosa'da belirgin bir form düşüklüğü var.

Sosa'nın oyuna ağırlığını koyamaması, Trabzonspor'un hücum aksiyonlarının sekteye uğramasına neden oluyor.

Gençlerbirliği, Trabzonspor'u çok iyi analiz etmiş.

Bordo-mavililerin en etkili oldukları yer olan kanatları iyi kapattılar.

Sörloth'u iyi marke ettiler.

Trabzonspor, rakip ceza sahasında çoğalamadı.

Gençlerbirliği'nin kalabalık savunmasını açabilmek için Ndiaye daha fazla sorumluluk almalıydı.

Guilherme vasat bir futbol ortaya koyunca, Hüseyin hocadan Abdulkadir Parmak hamlesi geldi.

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Obi Mikel adeta 3. stoper gibi oynayınca ve Sosa etkisiz kalınca bütün yük Ndiaye'nin omuzlarına bindi.

Abdulkadir hamlesiyle takıma bir canlılık geldi.

Hüseyin Göçek, Hüseyin'e yapılan net penaltıyı az daha atlıyordu.

Hem de gözünün önündeki pozisyonu. İyi ki VAR var...

Sosa'nın penaltı golü, bordomavililere hayat verdi adeta...

Ardından bir Barcelona golü attı bordo-mavililer...

Türlü oyunlar dönüyor...

Baktılar ki Trabzonspor'u Gençlerbirliği de durduramadı.

Hemen Hüseyin Göçek ve 'İyi ki VAR' var dediğim VAR devreye girdi maçın son anlarında.

Gençlerbirliği'nden Baiano, Sörloth'a acımasızca adeta bir katil kiniyle üst üste 3 kez tekme atıyor.

Hem de tendonuna.

Bir futbolcunun hayatını bitirecek bölgeye.

Ve o Baiano oyunda kaldı.

Geldiği günden beri sadece efendice futbol oynayan Sörloth kırmızı kart gördü.

Hem de futbol hayatında ilk kez kırmızı gördü.

Niçin gördü, canı yandığı için, rakibini ittiği için. VAR'a giden Hüseyin Göçek, Baiano'nun tekmelerini görmezden geldi.

O Hüseyin Göçek, o tekme görüntülerini ister kolye yapıp boynuna assın, ister künye yapıp koluna taksın, bir utanç abidesi olarak.

Sörloth'a kırmızı kart gösterilip, Baiano'nun oyunda kalması rezilliktir.

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Fenerbahçe maçı öncesinde haksız yere kırmızı kart gören Nwakaeme, Sivasspor maçı öncesinde oyundan atılan Sörloth...

Bunlar tesadüfle açıklanamaz.

Çünkü Nwakaeme de Sörloth da Trabzonspor'un en büyük hücum silahları.

Trabzonspor'un kaç kez elinden şampiyonluk alındı.

Bu sezon da aynı senaryo oynanıyor.

Trabzonspor'a operasyon yapılıyor adeta...

Trabzonspor, Sivasspor engelini de kayıpsız geçerse şampiyonluk yolunda önü tamamen açılacak çünkü. Vurun Trabzonspor'a vurun!

Trabzonspor demek ki bundan sonra hakemleri de yenecek şampiyon olmak için.

Çünkü sahada efendice mücadele etmek yetmiyor!

Bir sözüm de MHK'ye...

Bakalım Hüseyin Göçek'e kaç maç ceza vereceksiniz?

Bakalım Sörloth için Trabzonspor'un yapacağı itirazı kulak arkası mı yapacaksınız?

Türk futbolunda adalet dağıtan MHK ve TFF, Trabzonspor'a yapılanlara seyirci mi kalacak bekleyip göreceğiz!