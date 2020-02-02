Trabzonspor akıllı oynadı

Trabzonspor maça adeta 1-0 yenik başladı.

Golde Obi Mikel'in büyük hatası vardı.

Bu gol, Fenerbahçe'ye en zor deplasman maçında enerji katarken;

Trabzonsporlu oyuncuların uzun süre bocalamasına neden oldu.

Ama tribünlerin enerjisi ve müthiş desteği olağanüstüydü.

Bu destek, takıma hayat verdi.

Sezonun en büyük golcüsü Sörloth'un sahne almasıyla bordo mavililer art arda 2 güzel gol buldu.

İlk yarının sonlarında Fenerbahçe, Trabzonspor kalesinde büyük baskı kurdu.

Bu baskıda bu kez kaleci Uğurcan sahneye çıkarak skoru tuttu.

Uğurcan bir ahtapot gibiydi.

4'ü çok net 8 kurtarışla gecenin kahramanlarından biri oldu.

Trabzonspor'da ilk yarıda orta alan çok aksadı. Yusuf Sarı da çok etkisiz kaldı. "Abdulkadir Parmak ve Guilherme ilk 11 çıksaydı daha iyi olur muydu?" dedim kendi kendime...

Hüseyin hoca, ilk yarının etkisiz ismi Yusuf'u çıkararak Guilherme hamlesi ile 2. yarıya başladı.

Çok doğru bir değişiklikti bu.

* * *

Maçın hakemi Ali Palabıyık ucuz kartlar çıkardı. Yanlış kararları ile özellikle Trabzonsporlu oyuncuları gerdi. İkinci yarıya Fenerbahçe daha baskılı başladı.

Guilherme oyuna girer girmez farkını ortaya koydu. Takımı atağa kaldırdı, ileride top tuttu.

Etkili şutlar attı. Trabzonspor'un faul gerekçesiyle sayılmayan bir golü vardı. Pozisyonda Gustavo yerde kaldı ama faul yoktu.

Gol verilmeliydi.

VAR neden devreye girmedi?

İnanılır gibi değil.

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Ersun Yanal; Dirar ve Tolga'yı çıkararak Emre ve Deniz hamlesini yaptı.

Trabzonspor o dakikalarda oyunu soğutup, Fenerbahçe'nin baskısını kırdı.

Ekuban'ın yerine Sturridge değişikliği de doğruydu.

İki teknik adam da doğru değişiklikler yaptı.

Hakem, hava topu mücadelesinde Serdar Aziz'in Sörloth'a dirseğinde de sarı kartı es geçti.

Sonrasında yine Sörloth'un yüzüne kramponu geldi Serdar'ın ama yine sarı yok.

Serdar Aziz, dün iyi bir hakem olsaydı kırmızı kartı görürdü.

Son bölümde Trabzonspor çok geriye yaslandı, Fenerbahçe'nin topla oynamasına izin verdi.

Son dakikalarda iyi savunma yaptı Trabzonspor.