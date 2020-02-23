Şaheser!

Trabzonspor, süper forveti Sörloth ile harika bir gol buldu. Adeta bir Ronaldo golüydü bu. Golden önce de faul yoktu. Sörloth, bu performansı ile paha biçilmez bir futbolcu haline geldi Trabzonspor'da. Bordo-mavililer öne geçtikten sonra çok baskı yedi Beşiktaş'tan. Nwakaeme oyunda olmayınca, önde top tutmakta zorlanıyor Trabzonspor. Beşiktaş, taraftarının da ateşlemesiyle Trabzonspor kalesinde net pozisyonlar buldu. Bu dakikalarda bordo mavili takımı ayakta tutan süper kalecisi Uğurcan oldu. Daha maçın ilk yarısında kalesinde devleşti Uğurcan. Bir de stoper Da Costa'nın da hakkını vermek lazım. Müthiş kademeler yaptı Da Costa. İlk yarıda Trabzonspor adına sahanın en az koşanı Sturridge idi. Top ayağına geldiğinde farkını ortaya koyan ama topsuz oyunda olmayan bir yıldız Sturridge. Hüseyin hocanın, ikinci yarıya da Sturridge ile başlamasına şaşırdım. Hüseyin hoca baktı ki 2. yarıda da Sturridge çok etkisiz, oyundan alıp Kamil Ahmet hamlesini yaptı. Doğru bir değişiklikti bu. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile adete kimlik değiştirdi; taraftarın istediği ateşli futbolu oynuyor. Ama Sergen hocanın elinde şampiyonluğa oynayacak kadar güçlü bir kadro yok. Fakat Beşiktaş, buna rağmen baskılı oyununu 2. yarıda da sürdürdü. Bu baskı golü getirdi. Burak'ın çevirdiği topa Boateng şık bir dokunuş yaparak skoru eşitledi. Golde Campi'nin kademe hatası vardı. Golden sonra Beşiktaş'ın amansız baskısı 2. golü getirdi Siyah Beyazlılara. Hüseyin hoca, geriye düştükten sonra Ekuban'ı sahaya sürdü. Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı kötü bir futbol ortaya koydu. Oyunda üstünlüğü hiç ele geçiremedi. Ama süper golcüsü Sörloth son sözü söyledi. Belki de bu 1 puan Trabzonspor'u şampiyon yapacak.