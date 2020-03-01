Hücum takımı
Trabzonspor, koca bir ilk yarıyı boşa geçirdi. Orta alan hiç üretken değildi, orta saha bu kadar sıradan olunca hücum geçişleri de çok aksadı bordo-mavililerin.
Çaykur Rizespor ise maçın başından itibaren önde baskı yaparak oyun üstünlüğünü hep elinde tuttu.
İlk yarıda golü de bulan taraf daha etkili oynayan Çaykur Rizespor'du.
Bu arada maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Oğuz Kaan'ın ceza sahasında elle müdahale ettiği pozisyonda net penaltıyı vermedi.
VAR'ın başındaki Özgür Yankaya, bu penaltıyı nasıl atladı inanılır gibi değil.
Muzaffer hoca, baktı ki takım hücumda neredeyse hiç yok, Guilherme'yi çıkarıp Nwakaeme'yi sahaya sürdü.
Nwakaeme girdikten sonra süper oynayan bir Trabzonspor vardı sahada. Da Costa'nın kafa golü, hem sahadaki oyuncuları, hem de tribündeki taraftarları coşturdu.
Gol tam zamanında geldi.
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir cezalı olduğu için kenarda Muzaffer hoca vardı ve takımı ikinci yarıda iyi yönetti.
***İki duran top, 2 gol...
Ekuban da iyi vurdu köşeye.
Skor 2-1 olduktan sonra galibiyet adeta çorap söküğü gibi geldi.
Milan Skoda'nın attığı golde elle oynama vardı.
VAR, bu kez pozisyonu iyi süzüp golü iptal etti.
Şampiyonluğa oynayan takım, kötü oynadığı maçları da kazanmak zorunda.
Dün Trabzonspor da bunu yaptı. İlk yarıda çok kötü oynayan Fırtına, 2. yarıda Liverpool gibi oynadı.
Nwakaeme bu takımın Alex'i, Hagi'si adeta. O sahadaysa coşkulu futbol, bol gol ve etkili bir Trabzonspor var. Trabzonspor bu galibiyetle liderliği çok sevdi ve zirve takımı olduğunu gösterdi.
Özellikle 2. yarıda oynanan müthiş futbol ve atılan 5 gol, F.Bahçe ile oynanacak kupa maçı öncesinde taraftara büyük umut verdi.
Bu arada aylar sonra sahalara dönen Abdülkadir Ömür, yine tribünleri ayağa kaldıran hareketleri ile mest etti.
Abdülkadir, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un gücüne güç katacak bir oyuncu olduğunu gösterdi.
Bir de şunu söyleyeyim;
Trabzonspor her yönüyle bir hücum takımı; o yüzden kontrollü oyundan vazgeçmeli.
Tıpkı dünkü maçın 2. yarısında olduğu gibi...