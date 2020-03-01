Hücum takımı

Trabzonspor, koca bir ilk yarıyı boşa geçirdi. Orta alan hiç üretken değildi, orta saha bu kadar sıradan olunca hücum geçişleri de çok aksadı bordo-mavililerin.

Çaykur Rizespor ise maçın başından itibaren önde baskı yaparak oyun üstünlüğünü hep elinde tuttu.

İlk yarıda golü de bulan taraf daha etkili oynayan Çaykur Rizespor'du.

Bu arada maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Oğuz Kaan'ın ceza sahasında elle müdahale ettiği pozisyonda net penaltıyı vermedi.

VAR'ın başındaki Özgür Yankaya, bu penaltıyı nasıl atladı inanılır gibi değil.

Muzaffer hoca, baktı ki takım hücumda neredeyse hiç yok, Guilherme'yi çıkarıp Nwakaeme'yi sahaya sürdü.

Nwakaeme girdikten sonra süper oynayan bir Trabzonspor vardı sahada. Da Costa'nın kafa golü, hem sahadaki oyuncuları, hem de tribündeki taraftarları coşturdu.

Gol tam zamanında geldi.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir cezalı olduğu için kenarda Muzaffer hoca vardı ve takımı ikinci yarıda iyi yönetti.

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