Tur ortada

İki takım da maça kontrollü bir oyunla başladı. İlk yarıda ön alan baskısını bir türlü yapamadı Hüseyin Çimşir'in öğrencileri. Takımın en büyük gol silahı Sörloth maça sağ önde başladı. Oysa kenardan gelecek ortalara vuracak tek isim de Sörloth'tu. Ç. Rizespor maçının ilk yarısının kopyasıydı Trabzonspor adına ilk bölümde oynanan oyun.

Fenerbahçe, Trabzonspor'un en etkili olduğu kanatlarını iyi kapattı. Trabzonspor bir an önce golü bulmak isterken gereksiz bir telaşın içine girip çok fazla pas hatası yaptı. Hızlı oyunu çok telaşlı oynayınca, Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdı bordo-mavililer ilk yarıda. Fenerbahçe'de sakatlanıp çıkan Falette'nin yerine stopere geçen Luis Gustavo savunmada müthiş kademelere girdi.

Bir stoperin yapması gereken her şeyi yaptı Gustavo. Sörloth'un golünde belki hatası vardı Gustavo'nun ama maç genelinde tek başına ayakta tuttu sarılacivertli defansı.

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