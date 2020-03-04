Tur ortada
İki takım da maça kontrollü bir oyunla başladı. İlk yarıda ön alan baskısını bir türlü yapamadı Hüseyin Çimşir'in öğrencileri. Takımın en büyük gol silahı Sörloth maça sağ önde başladı. Oysa kenardan gelecek ortalara vuracak tek isim de Sörloth'tu. Ç. Rizespor maçının ilk yarısının kopyasıydı Trabzonspor adına ilk bölümde oynanan oyun.
Fenerbahçe, Trabzonspor'un en etkili olduğu kanatlarını iyi kapattı. Trabzonspor bir an önce golü bulmak isterken gereksiz bir telaşın içine girip çok fazla pas hatası yaptı. Hızlı oyunu çok telaşlı oynayınca, Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdı bordo-mavililer ilk yarıda. Fenerbahçe'de sakatlanıp çıkan Falette'nin yerine stopere geçen Luis Gustavo savunmada müthiş kademelere girdi.
Bir stoperin yapması gereken her şeyi yaptı Gustavo. Sörloth'un golünde belki hatası vardı Gustavo'nun ama maç genelinde tek başına ayakta tuttu sarılacivertli defansı.
***Trabzonspor'da dikine oynayan, hücum geçişlerini yapan ve hücuma katkı veren Ndiaye'nin sakatlanıp çıkması, bordomavililerin hücum aksiyonlarını etkiledi. Yerine giren Guilherme, ikinci yarıda çok başarılı işler yaptı.
Fenerbahçe, Nwakaeme ve Sörloth'u iyi marke etti ilk yarıda.
Ama bu iki oyuncu, ikinci yarıda çok rahat pozisyonlara girdi.
İlk 45'te Trabzonspor adına Sosa, Fenerbahçe adına da Mehmet Ekici sahasın en iyisi olarak göze çarptı.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ilk yarıda Nwakaeme-İsla mücadelesinde İsla'nın topu elle kontrol ettiğini göremedi.
Orta alanda Sosa'ya yardımcı olması gereken Abdulkadir Parmak, daha çok oyunun savunma yönünü çok iyi oynadı.
Trabzonspor'un golü bulması için Fenerbahçe savunmasının büyük bir hata yapması gerekiyordu adeta...
Bunu da ikinci yarının başında yaptı Fenerbahçe ve Sörloth affetmedi!
Bu gol, o dakikaya kadar enerjisi düşük Trabzonspor tribünlerini de ateşledi.
Novak'ın attığı golde Ekuban'ın payı çok büyüktü. Vedat Muriç'in kafa golü iki takım adına turu Kadıköy'e bıraktı.
Trabzonspor, dünkü maçta sadece küçük bir avantajı yakaladı.
21 Nisan'daki rövanş maçı çok büyük çekişmeye sahne olacak.