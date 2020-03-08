Hakem kurbanı

Kamil Ahmet'in topla müthiş drinlingi, çalımı, sürati ve bitirici ortası ile öne geçti Trabzonspor... Ekuban'ın uçarak attığı kafa vuruşu jeneriklikti ama bu golün yüzde 50'sini Kamil Ahmet Çörekçi'ye yazmak lazım.

Hakem Halis Özkahya, Fırtına'nın net iki penaltısını es geçti.

VAR'ın başındaki Özgüç Türkalp, hakemi neden VAR'a çağırmadı anlayamadım. Çünkü ceza sahasında Da Costa'ya yapılan net bir faul vardı. 79'da da Djilobodji'nin Nwakaeme'ye yaptığı hareket penaltıydı.

Yine ilk yarıda Obi Mikel'e ucuz bir sarı kart çıktı. Trabzonspor, ligin boyunun kısaldığı haftalara girildiği için güzel oyundan çok, sonuca endeksli futbola evrildi. Skoru koruma içgüdüsü yüzünden ikinci yarıya geride yaslanarak başladı.

Kayode'nin golünde Trabzonspor savunması adeta uyudu ve bu oyuncuya çok rahat bir kafa vuruşu yaptırdı.

Trabzonspor, 3-4 maçtır hücum futbolu ile kontrollü oyun arasında gel-gitler yaşıyor. Eldeki kadro, hücum futboluna daha yatkın. Ve savunma yapmayı sevmiyor. O zaman bu takım önde baskı yapıp, hücum futbolu oymamalı.

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Hakemin kötü yönetimine rağmen Trabzonspor, Nwakaeme ile yeniden öne geçti. Ama bu gol facia bir kararla iptal edildi.Abdülkadir Ömür, Diarra'dan önce topa vurup atak başlatıyor. Topa vurduktan sonra Diarra alttan ayağı ile Abdülkadir'e vuruyor. Faulü yapan varsa, illa ki faul üretmek istiyorsanız ayağa vuran Diarra. Ama bana göre pozisyon temiz.VAR'daki Özgüç Türkalp, hakemi de VAR'a çağırıp yanıltıyor. Halis Özkahya da izleyip yanlış çözüyor pozisyonu. VAR ile Halis Özkahya el ele verip yaktı Trabzonspor'u.Bakalım MHK, Halis Özkahya ile VAR'daki Özgüç Türkalp'i kaç maç dinlendirecek?Bekleyip göreceğiz...