Koltuk takımı – Zeki Uzundurukan – Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Yazarlar Zeki Uzundurukan Koltuk takımı

Koltuk takımı

Sosa bu işte... Sosa aklı ile yeteneklerini birleştirince, tek başına maç alacak kapasitede bir yıldıza dönüşüyor.
Malatya deplasmanında eski günlerinden kesitler sundu Sosa.
Kaç zamandır bu futbolundan uzaktı. Dün bir asist, bir de mükemmel bir serbest vuruş golü attı ve 3 puanı getiren isim oldu Arjantinli maestro.
İlk 11'de başlayan Abdülkadir Ömür de yavaş yavaş kendini bulmaya başladı.
Dün hızı, çalımları ve pasları ile hücuma renk kattı.
Rakip savunmacılar Sörloth'u durdurmak için çok sert oynamaya başladılar. Sonunda Sörloth'u sakatlamayı başardılar.
Hakem de bu sertliğe müsaade etti. Malatyaspor'un ile bulduğu golde top, Novak'a çarpıp, Uğurcan'ı yanılttı.
Ama bu golden önce Acquah, Ndiaye'yi yere indiriyor. Net bir faul.
Ama hakem , bu faulü vermedi ve golü yedi.
Hakem görmedi de ya VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu?
Sonra da MHK Başkanı , çıkıp esip gürlüyor.
Sen önce bu amatörce hatalar yapan hakemlerine kükre! Onları eğit!

***

Malatyasporlu oyuncular, sert oynadılar.
Hakem, ayağa basma pozisyonlarında kart çıkarmayı da unuttu!
Bu arada Novak'ın gördüğü pozisyonda el yoktu.
Hakem görmediği pozisyona sarı kart çıkardı. Tam komedi!
Nwakaeme'nin golü ile 3 puanı cebine koyan takım Trabzonspor oldu. Bu takım, Denizlispor maçından beri kaybetmiyor, o halde Hüseyin Cimşir'in de hakkını teslim etmek lazım.
Hüseyin hoca, Trabzonspor'un yeni 'i olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Averajla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, pazar günü de yarıştaki rakiplerinden biri olan 'i yenerse, şampiyonluk yarışında ipleri eline geçirir.

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