Koltuk takımı

Sosa bu işte... Sosa aklı ile yeteneklerini birleştirince, tek başına maç alacak kapasitede bir yıldıza dönüşüyor.

Malatya deplasmanında eski günlerinden kesitler sundu Sosa.

Kaç zamandır bu futbolundan uzaktı. Dün bir asist, bir de mükemmel bir serbest vuruş golü attı ve 3 puanı getiren isim oldu Arjantinli maestro.

İlk 11'de başlayan Abdülkadir Ömür de yavaş yavaş kendini bulmaya başladı.

Dün hızı, çalımları ve pasları ile hücuma renk kattı.

Rakip savunmacılar Sörloth'u durdurmak için çok sert oynamaya başladılar. Sonunda Sörloth'u sakatlamayı başardılar.

Hakem de bu sertliğe müsaade etti. Malatyaspor'un Umut Bulut ile bulduğu golde top, Novak'a çarpıp, Uğurcan'ı yanılttı.

Ama bu golden önce Acquah, Ndiaye'yi yere indiriyor. Net bir faul.

Ama hakem Ali Palabıyık, bu faulü vermedi ve Trabzonspor golü yedi.

Hakem görmedi de ya VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu?

Sonra da MHK Başkanı Zekeriya Alp, çıkıp esip gürlüyor.

Sen önce bu amatörce hatalar yapan hakemlerine kükre! Onları eğit!

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