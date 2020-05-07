Reçete!

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dünkü liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili yaptığı bilgilendirme toplantısı son derece verimli oldu. Basın mensubu arkadaşlarımız da akla gelen tüm soruları sordular. Başkan Özdemir de bu sorulara içtenlikle cevaplar verdi...

Evet ŞİMDİLİK 12 Haziran'da futbol topu santrada olacak... Hem de tüm ligler bu tarihte başlayacak. Tabi ki bu bir ön hazırlık tarihi...

Bu tarihin altını kimin dolduracağının da açıkladı Nihat Özdemir...

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, maçların nasıl ve ne şekilde oynanması gerektiği ile ilgili yol haritasını belirleyecek.

Bu yol haritasına göre; tüm takımlar hazırlıklarını yapacak. Yani Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu raporuna futbol ailesi harfiyen uymak zorunda...

TFF, yarın Sağlık Bakanlığı'na alınan kararla ilgili müracaatını yapacak.

Aslında ligimizin kalan bölümünün kaderi Sağlık Bakanlığı + Bilim Kurulu'nun elinde.

ŞİMDİLİK, 12-13-14 Haziran'da lig oynanacakmış gibi planmayı yapmış TFF...

Özdemir Başkan'ın önünde liglerin kaderi ile ilgili 10 ayrı senaryo da var...

Bunlardan bazıları (ligler oynanamazsa tescil, puan durumuna göre derecelendirme, ligin iptali, ligin eylül ayına ertelenmesi gibi...)

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Şimdilik alınan kararlar, tehlikeleri de içinde barındırıyor.Neden mi; her takım evindeki maçı bulunduğu ilde oynayacak. Tıpkı eski süreç gibi. Bu şu demek, 12 Haziran öncesinde havalimanları açılacak.Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı olmayacak. Alt liglerde imkanları olmayan bazı takımlar, deplasmanlara otobüslerle gidecek. Yani hem havalimanı, hem karayolu, hem de maçların oynanacağı şehirlerde ekstra bir hareket ve insan kalabalığı olacak.12 Haziran tarihine kadar da 'ekranlarda izlediğimiz sağlık profesörleri korona tehlikesinin bitmeyeceğini işaret ediyorlar... Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu da 'Haziran'da hayatımız normale dönecek' diyemiyorlar haklı olarak...O zaman biz liglerimizin başlama tarihine ŞİMDİLİK diyebiliyoruz ancak...Futbolu çok özledik çok! 12 Haziran'a kadar normalleşmeye geçebilmek için virüs konusunda kurallara harfiyen uymak zorundayız. Ama görüyoruz ki; özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerin hemen ardından herkes sokaklara dökülüyor. Sosyal mesafe, maske takma gibi zorunluluklar da unutuluyor.

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