‘Hakemi de yenmek’ diye buna denir!

Trabzonspor, beklenildiği gibi maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. İlk 5 dakikada 2 net gol pozisyonuna (Novak ve Ekuban) giren bordo-mavililer, Trabzonspor maçlarında adeta bir duvar ören kaleci Beto'yu geçemedi. Ligin ilk yarısında Sosa'yı sakatlayan ve sarı kartla ucuz kurtulan Jerome, dün de çok sert müdahalelerde bulundu. Trabzonspor, maça hızlı başladı ama Sosa'nın olmayışı yüzünden organize ataklar yapmakta, etkili pas organizasyonları geliştirmekte zorlandı ilk 15 dakikada... Sonrasında Guilherme, Abdulkadir Parmak ve Ekuban hücuma destek verince gol de geldi. 36 yaşında olmasına rağmen, bir yıllık daha sözleşmesi uzatılan (bana göre sonuna kadar hak etti) Pereira, sağdan Nwakaeme'nin kafasına öyle bir orta kesti ki, Antony de topu filelere gönderdi.

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İlk yarıda Ekuban, 3 net pozisyonda Beto'yu geçemedi. Beto, bütün Trabzonspor maçlarında olduğu gibi dün de kalesinde devleşti. Portekizli kaleci, her maçta bu performansı gösterse, Göztepe zirveye oynar demek hayalcilik olmaz! Trabzonspor, ligin geride kalan 26 haftasında oynadığı futbola kaldığı yerden devam ediyor. Fırtına, hücumda çok etkili, baskı yediğinde ise savunmasında hata yapıyor. Sonra hakem Zorbay Küçük devreye girdi. Guilherme'nin ilk sarı kartı doğruydu. Ama 2. sarı kartında rakibine dokunmuyor bile Guilherme. Bırakın sarıyı-kırmızıyı faul bile yok. Peki VAR ne iş yapar? Neden devreye girip, kırmızıyı iptal ettirmedi!!!! Demek ki, Trabzonspor'un şampiyon olabilmesi için hakemleri de yenmesi gerekiyor. Hakem faciası yüzünden 40. dakikada 10 kişi kaldı Trabzonspor. Ey MHK Başkanı Zekeriya Alp , Trabzonspor-Başakşehir maçından sonra Nwakaeme'nin verilmeyen penaltısı için hakemlerine uyarı yazısı göndermedin mi? Evet gönderdin. Demek ki hakemler, MHK Başkanı'nı adeta tınlamıyorlar bile. Dünkü Zorbay Küçük faciaları buna en güzel örnek. Hakemler, pandemi filan dinlememişler, hiçbir şeyden ders almamışlar; kaldıkları yerden facia hatalar yapmaya devam ediyorlar. VAR her zamanki gibi evlere şenlik. Sahada Trabzonspor olunca VAR'dan bordo-mavili takım lehine bir karar hiç çıkmıyor nedense.... Takımlara 5 oyuncu değişiklik hakkı tanındı. Hüseyin hocanın 2. yarıya başlarken Ndiaye'yi sahaya sürmesi gerekirdi. Orta sahada üstünlüğün rakibe geçmesi de önlenmiş olurdu böylece. Bu değişiklik 67'de geldi ama Nwakaeme'nin çıkması bana göre yanlıştı.

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Abdülkadir Ömür'den çok daha etkili bir mücadele beklerdim. Ama 3 puanı getiren 3. golün mimarı olarak 'Messi'liğini gösterdi. Hem de sakatlanma pahasına... Yine de ne varsa Sörloth'ta var. 2 Göztepeli oyuncuyu peşine takıp, takımına penaltı kazandırdı. Zorbay Küçük penaltıyı vermek zorunda kaldı çünkü Sörloth, yaka paça yere indirildi. Ekuban da güzel bir vuruşla Beto'yu avladı. Da Costa-Jerome mücadelesinde ikinci kez sahneye çıktı Zorbay Küçük ve VAR'a giderek ucuz bir penaltı verdi Trabzonspor aleyhine. Trabzonspor aleyhine verilen facia hakem hatalarına rağmen, kazanmasını bildi. Şampiyon olmak istiyorsan bazı maçlarda hakemi de yeneceksin. Trabzonspor dün bunu yaptı.