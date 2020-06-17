Sörloth doktor olsaydı, kansere bile çare bulurdu

Trabzonspor, zor maçta süper forveti Sörloth ile erken bir gol bularak; ipleri eline aldı. Ta ki Nwakaeme'nin sakatlanıp oyundan çıkmasına kadar... Nwakaeme çıktıktan sonra iki kanadı da çok iyi kullanmaya başladı Fenerbahçe, özellikle sol kanattan Hasan Ali etkili bindirmeler yaptı. Beraberlik sayısı da Hasan Ali'nin güzel ortasına Deniz Türüç'ün jeneriklik golü ile geldi. Pereira; Hasan Ali'ye çok rahat orta yaptırma fırsatı verdi. İlk yarıda hiç de hücuma çıkamadı.

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Trabzonspor, öne geçtikten sonra ligi düşünerek oyunu rölantiye almak yerine baskısını sürdürmeliydi. Turu geçtik gözüyle baktılar maça. Beraberlik golünden sonra Trabzonspor 2. gol için rakip kaleye yüklenmeye başladı. Sosa'yı çok arıyor bu takım. Atak olgunlaştırma, bitirici paslar atıp, rakibin dengesini bozma konusunda sıkıntı yaşadı Trabzonspor. Göztepe maçında olduğu gibi dün de sahada bir oyun aklı yoktu Trabzonspor'un. İlk yarıda her ne kadar Trabzonspor daha çok gol pozisyonuna girse de ortada bir maç izledik. Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi; Tahir hocayı rahatlattı aslında. Çünkü Emre'nin kenardan bağırıp, çağırması, Tahir hocayı da geriyor gibiydi.

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