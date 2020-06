Hakem faciası

Trabzonspor için şampiyonluk yolunda final gibi bir maçtı. Caulker'in hatasında sezonun yıldızı Sörloth, soldan ceza sahasına adeta bir jet gibi girip, Abdülkadir Ömür'e 'al da at' denen asisti yaptı.

Ömür de attığı golle bir anda Trabzonspor'un ömrüne ömür kattı.

Sörloth 19 gol, 8 asiste ulaştı.

Dünkü maçta 30 saniye içinde 2 net pozisyonu kaçırması da nazar boncuğu olsun Sörloth için.

İlk yarıda Bakasetas'ın etkili şutunu Uğurcan müthiş çıkardı. Abdülkadir Ömür, geride kalan 2 maçına göre dün daha iyiydi. Her maç üzerine koyarak gidiyor. 1 gol, 1 asistle görevini yaptı. Ayrıca rakibin en iyi oyuncularından N'Skala'nın da kırmızı kart görmesini sağladı.

Sosa ve Nwakaeme'nin yokluğunda Ömür sazı eline almak zorunda. Dün aldı, bundan sonra da o sazdan büyüleyici nağmeler sunacağının sinyallerini verdi.

Son haftalarda sürekli hakem faciaları yaşayan Trabzonspor ile şampiyonluktaki en yakın rakibi lehine yapılan ikram gibi hakem hataları; dünkü maçta gözleri maçın hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR'daki Abdülkadir Bitigen'e çevirmişti.

Öyle ya bir yanda hakemlerin koruduğu bir takım; diğer yanda hakemlerin göz açtırmadığı bir takım vardı yarışta.

Buna rağmen dünkü maçın ilk yarısını iyi oynadı Trabzonspor.

***

Hakem ise ilk yarıda Trabzonspor'a verilmesi gereken net faulleri vermedi. 28. dakikada Caulker, son adam durumunda ve Abdülkadir Ömür'e net bir faul yapıyor.Yardımcı hakem bayrak kaldırmıyor, yani ofsayt da görünmüyor. O zaman Caulker'e kırmızı çıkmalıydı. VAR da devreye girmedi enteresan! Alanyaspor 'un Cisse ile bulduğu golde Campi hem ağır kaldı hem de kademe hatası yaptı. Trabzonspor, 2. yarıya golle başladı. Abdülkadir Ömür bu kez nefis bir asist yaptı ve Novak affetmedi. Sakatlanan Uğurcan'ın yerine 2. yarıda kaleyi koruyan Erce Kardeşler 4 net kurtarış yaptı. Hüseyin Çimşir 'in hamle oyuncusu sıkıntısı var. Yedek kulübesinde maçı çevirebilecek oyuncusu yok.Nwakaeme ve Sosa takıma katıldıktan sonra eli rahatlayacak Hüseyin hocanın. Her şey yolunda giderken Hosseini 'nin gereksiz bir hareketi ile 10 kişi kaldı Trabzonspor.Hakem de zaten böyle bir pozisyon olsa da Trabzonspor'dan birini atsam görüntüsü veriyordu adeta...Hosseini de kırmızı kartı hak etti.Yaptığı hareket affedilir gibi değil.Dün 2 kırmızı kart da doğruydu.Trabzonspor, altın değerinde üç puana uzanmak üzereyken, uzatmanın da uzatmasında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.Caulker'i atmayan hakem maçı anlamsız bir şekilde 5 dakika uzattı.Hakem iki skandala imza attı.Ayrıca Hüseyin Çimşir 'in Ömür'ü çıkarması da hatalı karardı.