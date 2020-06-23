Hakem faciası

Trabzonspor için şampiyonluk yolunda final gibi bir maçtı. Caulker'in hatasında sezonun yıldızı Sörloth, soldan ceza sahasına adeta bir jet gibi girip, Abdülkadir Ömür'e 'al da at' denen asisti yaptı.

Ömür de attığı golle bir anda Trabzonspor'un ömrüne ömür kattı.

Sörloth 19 gol, 8 asiste ulaştı.

Dünkü maçta 30 saniye içinde 2 net pozisyonu kaçırması da nazar boncuğu olsun Sörloth için.

İlk yarıda Bakasetas'ın etkili şutunu Uğurcan müthiş çıkardı. Abdülkadir Ömür, geride kalan 2 maçına göre dün daha iyiydi. Her maç üzerine koyarak gidiyor. 1 gol, 1 asistle görevini yaptı. Ayrıca rakibin en iyi oyuncularından N'Skala'nın da kırmızı kart görmesini sağladı.

Sosa ve Nwakaeme'nin yokluğunda Ömür sazı eline almak zorunda. Dün aldı, bundan sonra da o sazdan büyüleyici nağmeler sunacağının sinyallerini verdi.

Son haftalarda sürekli hakem faciaları yaşayan Trabzonspor ile şampiyonluktaki en yakın rakibi lehine yapılan ikram gibi hakem hataları; dünkü maçta gözleri maçın hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR'daki Abdülkadir Bitigen'e çevirmişti.

Öyle ya bir yanda hakemlerin koruduğu bir takım; diğer yanda hakemlerin göz açtırmadığı bir takım vardı yarışta.

Buna rağmen dünkü maçın ilk yarısını iyi oynadı Trabzonspor.

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