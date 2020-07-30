Ana sütü gibi helal şampiyonluk

Final maçlarının bir satranç oyunundan farkı yoktur. Emek+alın teri+takım bütünlüğü ve zeka birleşince sonucu, kupa şampiyonluğu olur.

İlk 15 dakika, iki takım da kontrollü bir oyunu tercih etti; evet topla oynamada Trabzonspor'un ezici bir üstünlüğü vardı ama Alanyaspor da ne kadar diri bir takım olduğunu daha maçın ilk yarısında belgeledi.

Ama Trabzonspor tarihi farkı bulacak pozisyonlara da girdi...

Şampiyonluğu son anda kaçıran ve yine bu takımla oynanan maçın 90+5'inde yenilen beraberlik golü, bordo-mavili takıma moral olarak büyük hasar vermişti. Belki de bu yüzden şampiyonluk kaçmıştı.

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Sonuçta şampiyonluk yarışında taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, dün yeni sezon formalarından biri olan beyaz forma ile sahaya çıkarken, futbolunda da adeta beyaz sayfa açmış görüntüdeydi.

'Sezonun Kralı' Sörloth, Abdülkadir Ömür'ün attığı golde belki de yılın asistini yaptı.

Ölçtü, biçti ve Ömür'e 'al da at' dedi adeta Sörloth.

Trabzonspor, ilk yarıda skor talebasına 2'yi 3'ü yazdırabilecek pozisyonlar da yakaladı. Uğurcan, ilk 45'te Bakasetas'ın vuruşunu müthiş çıkardı. İlk yarıdaki tek pozisyonu da buydu zaten Alanyaspor'un.

Maçın ilk yarısında Ekuban'ın sakatlanıp çıkması, bordo-mavili takımın hücum gücünde düşüşe neden oldu.

Onun yerine giren 40'ta oyuna giren Bilal Başaçıkoğlu, maça odaklanana kadar ilk yarı bitti.

İkinci yarıya beklenildiği gibi Alanyaspor baskılı başladı. Trabzonspor, bu baskı karşısında iyi savunma yaptı. Bilal ile ani kontrataklar da geliştirdi bordo-mavililer.

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Erol Bulut hoca, bir an önce skor üretebilmek için art arda değişiklikler yaptı.

Efecan'ı çıkarması ise bir panik değişikliği diye düşünüyorum... Erol Bulut son hamle olarak Mustafa Pektemek'i oyuna alarak çift forvete döndü.

Trabzonspor ilk iki oyuncu değişikliğini de sakatlıklar (Novak'ın yerine de Kamil Ahmet girdi) yüzünden yaptı. Bu durum Eddie Newton'un hamle gücünü zayıflattı.

Ama Newton'un kenardaki dik duruşu, futbolcuları ateşlemeye yetti. Dünkü maçta 1 gol atan Abdülkadir Ömür ve 1 gol atıp, 1 de asist yapan Sörloth müthiş mücadeleleri ile kocaman bir alkışı hak etti.

Trabzonspor bu kupayı çok istedi ve kazandı.

90+9'da Sörloth inanılmaz bir gol atarak kupayı getiren isim oldu.

Bordo-mavili oyuncular dün gece sahada adeta suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi. Eddie Newton, maçın uzatma anlarında Da Costa ve Ndiaye'yi oyuna alarak skoru tutmayı hatta artırmayı başardı.

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Eddie Newton, bordomavili takımın başında 2 maça çıkıp 2'sini de kazandı. Newton, 2 maçta Trabzonspor'un başında sahaya çıkarken, 1 kupa şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçti. Bu arada 10 dakikalık uzatma da bu sezonun uzatma rekorudur herhalde! Şampiyon Trabzonspor'u tebrik ederiz. Sonuna kadar hak ettiler. Bordo-mavili futbolcuların formalarından adeta yılların teri aktı. 10 yıllık bir terdi bu. 2009- 2010 sezonunu çifte kupa ile kapatan Trabzonspor, yine bu başarıyı egale edebilir. Zira Süper Kupa Finali'nde Başakşehir ile karşılaşacak bordomavililer.

Trabzonsporlu futbolcular, dün gece adeta yanardağ ordusu gibiydi. Sanki daha önceki hiçbir gerçeğe benzemiyorlardı. Hepsinin bedenine kupa ruhu, kazanma ruhu girmişti.

Kocaman bir alkışı da (biz) yani Turkuvaz Medya Grubu hak etti.

Tam 105 maçı şifresiz ve HD kalitesinde sundu.

Dünkü dev finali anlatan spikerler Ender Bilgin ve Cüneyt Şen, seyircisiz bir maçı bile müthiş anlatımlarıyla tadından yenmez hale getirdiler. Bir tebrik de sponsor Ziraat Bankası'na... Ve Ziraat Türkiye Kupası'nı yöneten hakemlere. Onlar da kupa maçlarında çok az hata yaptılar. Çünkü onlar da biliyorlardı ki, Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya, temiz futbolun ve adaletin yılmaz savunucusuydu.

Emeği geçen herkese teşekkürler!

Yayıncılık böyle olur!

Kupa Şampiyonluğu da!

Tertemiz ve ana sütü gibi helal şampiyonluk!