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Zeki Uzundurukan

Zeki Uzundurukan

14 Eylül 2020 | Pazartesi

Bu takımın hali ne böyle?

şampiyonluğu son anda kaybetmende hakem hatalarının büyük rolü olmuş tamam da; senin yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmen gerekmez miydi? Yapılan transferlerden sadece Flavio sahada.
O da hem penaltı yaptırdı, hem de kırmızı kart gördü.
Yedek kulübesi geçen yıl zayıftı.
Bu sezon geçen sezondan daha da zayıf.
sezona hiç hazır bir görüntü vermedi. İlk yarıda yüzde 66 topla oynamışsın ama kalesine isabetli bir şutun bile yok. Ekuban, Beşiktaş stoperlerinin arasında kayboldu gitti. Nwakaeme'nin ne yaptığı belli değil. Kanatları da hiç kullanamadı Trabzonspor. Geçen sezon bu takımın stoper sıkıntısı vardı. Bu sezon bek sıkıntısı da eklenmiş üstüne. Serkan Asan, Boyd'un golünde zayıf kaldı.
Flavio'nun yaptırdığı penaltı pozisyonu, her maçta ceza sahasında yaşanan bir hadise.
Tamam Flavio, rakibini tutmamalı.
Tutarsan penaltı. Dün Ali Şansalan, VAR'dan izleyip penaltıyı verdi.
Genelde bizim hakemlerimiz bu pozisyonlarda penaltı vermezler.
Ama dün verildi. Sezon boyunca en az 100 kez böyle pozisyonları izleyeceğiz. Bakalım diğer hakemler de penaltı verecek mi? Hiç sanmıyorum!
Dün kenarda maçı film gibi izleyen , ilk maçta sınıfta kaldı.
Madem, Newton'u getirecektiniz, hocayı neden gönderdiniz?
Hüseyin hocaya neden yazık ettiniz?
Getirdiğiniz hoca, Hüseyin Çimşir'in yardımcısı...
Siz takımın iskelet kadrosunu koruyamazsanız, üstüne bir de 'u kaybederseniz, yenilgi kaçınılmaz olur. Hem süper golcünüzü hem de gizli golcünüzü (Novak) kaybettiniz.
Dün Trabzonspor, geçen sezonki kimliğinden çok uzaktı. Geçen sezon rakiplerine kök söktüren, çatır çatır maçlarını kazanan Trabzonspor gitmiş, yerine kırılgan ve özgüvensiz bir takım gelmiş adeta....
İlk haftadan takımları eleştirmek çok doğru değil! Şöyle 5-6 haftanın geride kalması lazım. Ama görünen köy de kılavuz istemez. Ben, dünkü maç özelinden eleştiriyorum zaten bordo-mavilileri...
Trabzonspor'da Beşiktaş karşısında coşku yoktu, hırs yoktu, takım bütünlüğü yoktu.
Sahada iyi oynayan oyuncu yoktu.
Kadrosundan bu kadar oyuncu kaybeden Beşiktaş, Trabzon deplasmanından farklı galibiyetle dönerek lige müthiş başladı.
Trabzonspor'un kaliteli 2 stopere, orta alanda bir lidere ve Sörloth'un yerine yıldız bir golcüye ihtiyacı var.
Bu reçetedeki ilaçlar alınmazsa, Trabzonspor'un işi çok ama çok zor olur...

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Etiketler :
Trabzonspor, Beşiktaş, Sörloth, hüseyin, Newton, geçen sezon

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