Acil golcü!

FENERBAHÇE, ilk yarıda oyun kurmakta, pozisyona girmekte zorlandı.

Çünkü kenar bekleri Caner ve Gökhan'ın ileri çıkışları hem yavaştı hem de ortaları isabetsizdi.

(Ceza sahasına yapılan 15 ortadan sadece 2'si isabetliydi.) Orta alanda Ozan Tufan, Gustavo, Tolga etkisiz kalınca; Thiam, Valencia ve Ferdi yeteri kadar topla buluşup, rakip kaleyi yoklayamadı.

Bunda Hatayspor'un rakibe boş alan bırakmamasının, alan savunmasını iyi yapmasının, Fenerbahçe'yi tehlike hunisinden uzak tutmasının, oyun disiplininden kopmamasının da rolü büyüktü.

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki göze çarpan tek oyuncusu Lemos'tu.

Savunmada hatasız oynadı.

Evet topla daha fazla oynayan taraf Fenerbahçe'ydi, ama koca bir ilk yarıda pozisyon bulamadı Fenerbahçe.

Futbolda topla çok oynamak değil, topla pozisyona girmek, topu hızlı çevirmek, topla dikine oynamak önemli modern futbolda.

Fenerbahçe dün ilk yarıda sahaya çıkardığı 11 ile bunu başaramadı.

Konuk ekip, Diouf ve Riberio ile kontrataklar bulmaya çalıştı ama hücum bölgesinde çoğalamadı.

Takımın ilk yarıdaki futbolundan memnun kalmayan Teknik Direktör Erol Bulut; Thiam'ın yerine Sinan;

Ozan'ın yerine de Sosa değişikliği ile ikinci yarıya başladı.

Ama skor üstünlüğü bir türlü gelmeyince Novak ve Mert Hakan'ı da sahaya sürdü Erol hoca.

73'te Hatayspor, 10 kişi kalınca defansa çekilmek yerine hücumu düşündü.

Ama Sackey'in de kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan konuk ekip iyice geriye yaslandı.

Fenerbahçe'nin bu maçtan önemli dersler çıkarması gerekir. Bu takımın golcüsü yok.

Takım adeta bal yapmayan arı gibi. Yaratıcı oyuncu sayısı da az.

Fenerbahçe, bu gidişle Vedat Muriç'i çok arar.

Acilen kaliteli bir forvet şart!

Yoksa şampiyonluk yine hayal olmaktan öteye gitmez!