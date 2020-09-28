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Zeki Uzundurukan

Zeki Uzundurukan

28 Eylül 2020 | Pazartesi

İki takımın da mazereti var!

Galatasaray, Avrupa yorgunuydu; Fenerbahçe de yeni oyunculardan kurulu bir takımdı...
Derbinin ilk yarısında iki takım da risk almaktan çekindi.
; Arda ve Linnes ile iki net pozisyon buldu. Arda'nın kafa şutu etkisizdi ama Linnes'in fişek gibi vuruşunu kaleci Altay köşeden müthiş bir refleksle çıkardı.
Yine ilk yarıda Galatasaray'ın kazandığı bir serbest vuruş vardı ki, Falcao çok kötü bir vuruş yaptı. Tam da Kılınç'lık bir yerdi aslında.
Galatasaray adına ilk yarıda Emre Kılınç ve etkisiz kalınca Feghouli ve 'nın da verimi düştü. Bu yüzden Falcao'yu topla buluşturamadı Galatasaray. Taylan orta sahada adeta tek başına savaştı, hem savunmaya yardım etti, hem de orta sahayı ayakta tutan isim oldu.
ilk yarıda orta alanı iyi kapattı, çok adamla savaştı, sarı-kırmızılıların pas bağlantılarını kesti. Ama Fenerbahçe de ceza sahasında tehlike hunisinin olduğu bölgede Thiam ve ile etkisiz kaldı. Erol hoca, maça Samatta ile başlasaydı belki de golü bulabilirdi.
Fenerbahçe savunmasında Lemos etkili kademeleri ile dikkat çekti.
İki takım da 2. yarıya tempoyu artırarak başladı. Luyindama, maç boyunca Valencia ve Thiam ile iyi savaştı. Marcao'dan yeteri kadar yardım alamadı. Çoğu pozisyonda Fenerbahçe hücumcuları ile tek kaldı.
Ama ayakta kalmayı da başardı. Erol Bulut, soyunma odasında 'İlk yarıda gören Luyindama'nın üzerine oynayın' demiş sanki hücumcularına.
Çünkü Thiam, Valencia, Deniz ve Ozan, Luyindama'nın kart görmesi için çok baskı yaptılar Kongo'lu oyuncuya. 55'ten sonra iki takım da orta alanları çok çabuk geçmeye başladı. Gol bulma telaşı, oyun disiplininin önüne geçti.

***

Hafta içi Avrupa maçı oynamanın (6 oyuncu rotasyonuna rağmen) dezavantajını yaşadı 2. yarıda Galatasaray.
Çünkü 65'ten sonra yorgunluk baş gösterdi sarı-kırmızılılarda.
Altay Bayındır, maç boyunca olağanüstü kurtarışlar yaptı.
Erol hoca, Thiam'ın yerine Samatta'yı oyuna alarak hücum bölgesinde bir adım öne geçmek istedi.
de Fenerbahçe'nin Samatta hamlesine 3 oyuncu değişikliği ile karşılık verdi. Hem de Falcao, Arda ve Feghouli gibi 3 önemli asını çıkararak... Babel ve Diagne, Galatasaray hücumuna bir ivme kazandırdı.
Fenerbahçe'nin en iyisi Altay, Galatasaray'ın da en çalışkan ismi riskli işler de yapsa Luyindama idi.
Derbinin hakkı beraberlikti ve öyle de bitti... Sonuçta G.Saray evindeki derbide 2 puan kaybetti. Maç seyircili olsaydı bambaşka bir senaryosu olabilirdi derbinin...
Yeni oyunculardan kurulu Fenerbahçe, 4'te 4 yapan Galatasaray'ı durdurmayı başardı...
Maçtan karlı çıkan taraf Fenerbahçe oldu.
Hakem ise gösterdiği kartların (12 sarı kart) hepsinde de haklıydı.

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Etiketler :
emre, sarı kart, Belhanda, Valencia, Fenerbahçe, Galatasaray, Ali Palabıyık, Fatih Terim, Arda Turan

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