Beşiktaş’ı bırakmayız

Ve... 2020-2021 futbol sezonu başladı. Umarım hakem hatalarının çok konuşulmadığı bir lig olur. Sevgili Beşiktaşlı dostların "Beşiktaş bu sezon ne yapar Sinan ağabey?" sorularını duyar gibiyim. Ben olumlu düşünenlerden yanayım. Neden olmasın ki! Öncelikle Ahmet Nur Çebi ve arkadaşları gereksiz transferlerden uzak durdular. Maddi yönden zor günler geçiren kulüpte Çebi ve arkadaşları, teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte ayağını yorganına göre uzatıyor. Belki 15 yıl önce başlatılması gereken doğru yapılanma bugün yapılıyor. Size bir anımı anlatayım. 4 Ekim 2010'da Beşiktaş'a üç önemli bankadan 75 milyon dolar kredi çıktı. O gün medyada "Beşiktaş uçacak, büyük zafer" diye manşetler atılırken, yönetimdeki arkadaşlarıma şunu söylemiştim; "Gelin bu parayı transfere harcamayalım, borçları sıfırlayalım. Altyapı hamlesiyle Beşiktaş'ı dünya kulübü yapalım." Milyon dolarla yapılan transferler, gelen yabancılara yapılan müthiş karşılamalar, Orman ve arkadaşlarının şaibeye açık birçok icraatı derken koca çınar zor günlere düştü. O günden bu yana sesimi yükseltip Beşiktaş'ın yanında olmaya çalıştım ama kulübü bataklığa sürükleyenler tarafından istenmedim. Bugün artık birlik günü... "Bırakmam seni" kampanyasında beşiktaşlılar gücünü gösterdi. Tabii ki Beşiktaş'ın yanında yer alacağı ve tabii ki Türkiye'nin gururu Beşiktaş'ı hiçbir zaman bı-rak-ma-ya-ca-ğız...



Artılar ve eksiler

'Beşiktaş şampiyon olur' demek kolay ama ben doğru yapılanmayla Beşiktaş'ın doğru yolda olmasından yanayım. Sergen Yalçın faktörü, Ersin'in kalede güven vermesi Oğuzhan'ın müthiş dönüşü, Mensah'ın adaptasyon süreci yaşamaması Beşiktaş'ın artıları. En büyük handikap ise Burak Yılmaz gibi golcünün artık olmayışı... Elneny, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yeri dolacak mı bunlar çok önemli sorular... Umarım Beşiktaş için çok güzel bir sezon olur.



Nedir bu kiralık sevdası!

Birçok kulübümüz batık ve hemen hemen tüm kulüpler kiralık futbolcular transferiyle kadrolarını şişiriyorlar. Yine sokağa atılan milyon dolarlar... Oyuncunun Türkiye'de yıldızı parlıyor ve kaymağını bonservisini elinden tutan kulüpler kazanıyor. Örnek mi işte Talisca! Beşiktaş parlattı, Benfica milyon dolarları kasasına indirdi. Lütfen artık bu modası geçmiş savurganlığa bir son verin.



Aman dikkat!

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan futbolun içinden gelen biri.. Devletimiz kulüplerin 5 yıllık vadeli kredi borçlarını 10 yıla çıkararak kulüplerimize can suyu oldu. Sayın futbol yöneticilerimiz aman dikkat! Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki devletimiz spora ve özellikle de futbola büyük destek veriyor ama ödemeniz gereken borçlar var. Yeni çıkacak yasayla birlikte kulüp yöneticileri artık yönetimde bulundukları süre içindeki borçlardan sorumlu olacaklar. Bu yasanın çıkması için sevgili dostum Milletvekili Saffet Sancaklı da geceli gündüzlü çalışıyor. Bakın; 10 yıl önce ödenmemiş borçlar için Kuşadasıspor yöneticilerine haciz geldi. Artık bu işin şakası yok.



Hayat iksiri

2. ve 3. lig maçları bu sezon Yıldırım Demirören'in sahibi Misli. com'da yayınlanacak. Nihat Özdemir ve Yıldırım Demirören çok önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu zor durumda olan kulüplerimiz için hayat iksiri olacaktır. Zamanında aynı yönetimde olmama rağmen kendisini çok eleştirdim ama bugün alkış zamanı; teşekkürler Yıldırım Demirören...