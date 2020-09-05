Beşiktaş’ın yeni yıldızları

İşte transfer işte vizyon Kulüp yönetmek eni sezon gelecek hafta sonu başlayacak. Takımlarımızın büyük çoğunluğu hala kadrolarını oluşturamadı. Kulüplerimizin hala transfer derdinde olmasının açıklanabilir tarafı yok. Birçok kulübümüz plansız, programsız ve vizyonsuz lige 'merhaba' diyecekler. Bu kadar ligimizin kalitesine her geçen yıl sekte vuruyor. Beşiktaş'ın yeni sezonda neler yapacağını ben de çok merak ediyorum. Takım tam bir kapalı kutu görünümünde. Yaşanan mali sıkıntılar yüzünden Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mohammed Elneny gibi tecrübeli yıldızların yeri dolacak mı? Teknik Direktör Sergen Yalçın bu oyuncuların yerine eski öğrencileri N'Sakala, Welinton başta olmak üzere Mensah ve genç Montero'yu tercih etti. Takımın uyum sorununu aşması çok önemli. Ben bu sezon gençlerden çok ümitliyim. Ajdin Hasic gittikçe takıma ısınıyor. Atakan da Sivasspor maçında ilk kez Beşiktaş formasını giymesine rağmen olumlu sinyaller verdi. Forvette Balotelli ismi hala konuşuluyor, ama 'sakın' diyorum. Bu sezon, Beşiktaş formasını giyecek olan Ersin Destanoğlu, Ajdin Hasic, Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Alpay Çelebi gibi gençlerin konuşulacağını düşünüyorum. Bu gençlerin yıldız gibi parlayacağını düşünüyorum. Tabii bir de performansını çok merak ettiğim; Montero da genç enerjisiyle takıma büyük fayda sağlayabilir. Ah keşke Fatih Aksoy bu takımda kalsaydı. Ahmet Nur Çebi ve arkadaşları çok zor bir görevi üstlendiler. Sergen Yalçın'la birlikte az parayla çok başarı için çabalıyorlar. Kimse onlardan şapkadan tavşan çıkarmalarını beklemesin. Beşiktaş sadece bu sezonu değil geleceğini de planlamalı. İyi taktikle kazanılamayacak savaş yoktur.

Sizlere daha önce Soma Aslan Gücü ve idealist Başkanı sevgili Alay Kesler'den bahsetmiştim. Tam iki yıl önce bu proje kulübünü ziyaret etmiştim. Orada o dönem henüz 14 yaşında olan genç bir futbolcuya hayran kalmıştım. Başta Beşiktaş olmak üzere büyük kulüplerimize, "Suriye'den gelen bu çocuğa dikkat" demiştim. Benim sesimi Antalyaspor duydu ve büyük cesaretle bu genç yeteneği Ocak ayında transfer etti. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Tamer Tuna da, önceki gün F.Bahçe maçında onu ikinci yarı sahaya sürdü. Adı Adem Metin Türk... İsmini daha çok duyacağımız, Türk Futboluna büyük katkılar sağlayacak olan bir yıldızı keşfetmenin heyecanı içindeyim. Tabii ki daha yolun başında ama doğru kulüpte, ona güvenen teknik adamla uçuşa hazır... Tabii ki onu Türk vatandaşlığına geçmesinde büyük emekleri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın da katkılarını unutmayalım. Futbol tarihi, cesaretlileri yazacak!

Ülke futbolumuzda değişen bir şey yok, Yine mevsim transfer ve kulüp başkanlarımız yine 35'ini aşmış yabancı kaşar futbolcuların peşinde. Altyapı denince dünYada akla gelen kulüp olan Ajax'ın son 3 transfer döneminde oyuncu satışından geliri tam 304 milyon Euro. En yüksek satışlar; de Ligt 85.5 milyon;, De Jong 75 milyon, Ziyech 40 milyon, Van de Beek 39 milyon, Dolberg 20 milyon, Kluivert 17 milyon, Wöber 10 milyon... İnanın bu yıldızlar Türkiye'de olsa iş bilmez kulüp başkanları ve yöneticiler yüzünden çoktan futbolu bırakmışlardı. sinan.va