Bizans oyunları – Sinan Vardar – Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Bizans oyunları

Bizans oyunları

, salı günü tarihi önem taşıyacak bir maçı çıkacak. Selanik'te PAOK maçı kazanıldığı taktirde, siyahbeyazlı takım 'ne bir adım daha yaklaşacak. Tabii ki mali durum nedeniyle Beşiktaş yönetimi haklı olarak transferde çok zorlanıyor. Ligler biterken teknik direktör da açıkladı, "Bundan sonra Beşiktaş'ın sokağa dökecek parası yok..." Bunun için 'dan tanıdığımız N'Sakala ve Welinton transferleri yapıldı. Burak, Gökhan ve Caner'in gidişleri önemli kayıplar ama ülkemiz şartlarını bile oyuncuların transferi o kadar da akıllıca diye düşünüyorum. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa büyük bir mücadele veren ve arkadaşlarının eli rahatlayacak.

TÜRKİYE'NİN MAÇI

Golcü transferinin yetişmemesi büyük handikap ama ben Sergen hocanın Larin'i bu maça özel olarak hazırladığını duydum. Geçen sezon kiralık gittiği 'da Zulte Waregem ekibinde iyi bir sezon geçiren Larin için bulunmaz bir fırsat.. PAOK, Beşiktaş'ın ayarında bir takım değil. Ve bunu onlar da biliyorlar ki, maç öncesi tahriklerle atmosferi yükseltmeyi hedefliyorlar. Beşiktaş bu önemli maçta ülkemizi temsil ediyor. Salı günü sahada sadece Beşiktaş değil olacak. Ekibimizin ne yaparlarsa yapsınlar bu tür tahriklerden uzak durması gerek. Ortada savaş, kavga yok, sadece geçilecek önemli bir tur var. Sayın Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun PAOK-Beşiktaş maçının şifresiz yayınlanacağı açıklaması tüm futbolseverlere güzel bir moral oldu. Tabii Kanal D'ye teşekkürler... Yunanlılar şunu bilsinler ki, Beşiktaş'a Bizans oyunları sökmez. Bu arada yazımı kaleme alırken Beşiktaş'ın Altınordu'nun genç futbolcusu Atakan Üner'i etmekte olduğunu öğrendim. Atakan tam bir hücum oyuncusu. Santrfor, kanat, 10 numara oynama özelliğine sahip müthiş bir yetenek. İyi işlenirse geleceğin en büyük yıldızlarından biri olabilir. Atakan, yılın transferi olabilecek yetenekte!

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 22 Ağustos 2020, Cumartesi
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
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