Beşiktaşlı duruşu

Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı duruşuna örnek olabilecek bir açıklama yaptılar; "Trabzonspor'un cezasının CAS'tan dönmesini arzu ediyoruz. Şampiyonlar Ligi Trabzonspor'un hakkı..." Şampiyonlar Ligi bu maddi darboğazda ne kadar önemli olsa da Beşiktaşlıları mutlu eden bir açıklama oldu bu sözler... Ama olmadı... CAS kararını açıkladı, maalesef Trabzonspor'un hakkı masada yendi. Çebi ve Yalçın'ın bu örnek, fair-play yaklaşım; Türk Futbolunda artık milat olsun. Kavga, polemik değil, saha içinde kalan rekabet istiyoruz. Güzel günler geliyor Üçüncülük tabii ki başarı değil ama Şampiyonlar Ligi Beşiktaşlılara biraz olsun moral verdi. Şimdi geleceğe yön çizme zamanı... Yönetim'in ve Sergen Yalçın'ın işi çok zor ama ben onlara inanıyorum. Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye sahip çıkarken kulübün gerçeklerini açık dille anlattı; "Artık sokağa atacak paramız yok. " Yepyeni bir Beşiktaş geliyor. Başkan Çebi ve Sergen Hoca'nın tecrübeli ve genç futbolcuları kaynaştırmaya çalıştığını gözlemliyorum. Beşiktaş tarihinde ilk defa zor günler yaşamıyor. Ve ilginçtir Beşiktaş ne zaman sıkıntılı günler yaşadığı için altyapıya ve genç futbolcu transferlerine yönelse büyük başarılar geliyor.

Metin-Ali-Feyyaz dönemi de bu sıkıntılı günler sonrası gerçekleşen altyapı hamlesiyle gelmişti. Özkaynak düzeninden çıkan başta Ziya, Fikret, Rıza'ların ardından, Metin- Ali-Feyyaz'lar... Ve tabi ki Şifo Mehmet, Zeki Önatlı gibi genç transferler büyük başarıları getirmişti. Çok uzaklara gitmeyin, FEDA döneminde Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre gibi gençlerin yanına Atiba gibi savaşçı bir futbolcu transferi Beşiktaş'a büyük mutluluklar yaşattı. Beşiktaş yönetiminin ve Sergen Yalçın'ın aldığı bu kararlara destek olunmalı. Beşiktaş'ı çok güzel günler bekliyor. Yeter ki doğru yapılanma, doğru projelendirmeden vazgeçilmesin.

BATUHAN KARADENİZ'E NE DERSİNİZ?

Batuhan Karadeniz attığı bu sezon oynadığı müthiş futbol ve attığı nefis gollerle Tuzlaspor'un TFF 1. Lig'e çıkmasında başrolü oynadı. Onu ilk izlediğimde 13 yaşındaydı. Rahmetli Yemen Ekşioğlu ile birlikte Batuhan'ı o yaşta Beşiktaş'a kazandırdık. 15 yaşındayken Manchester City Batuhan'ı transfer etmek istedi. "Olmaz" dedik. 16 yaşındayken A Milli takım forması giydi, yıldızı pırıl pırıl parlıyordu. Maalesef çok hata yaptı ve yükseliş yerini alçalmaya bıraktı. 10 yıl boşu gitti ama bu sezon küllerinden yine doğmayı başardı. Ben ona hala çok güveniyorum. 28 yaş olgunluğuyla Beşiktaş'ta büyük başarılar imza atabilir. 2 aylık yoğun antrenman programıyla fazla kilolarını atar ve kafa olarak kendini hazırlarsa Beşiktaş ve Türk Futbolu inanılmaz bir golcü kazanır. Şenol Güneş Burak Yılmaz'ı, Sergen Yalçın da Ozan Tufan'ı yeniden ayağa kaldıran isimlerdi. Sergen Hoca, Batuhan'ı şaha kaldırır!

SOMASPOR HAKEM KURBANI

Ben bir hakem dostuyum... Ama geçtiğimiz Pazartesi günü oynanan Somaspor-Pazarspor karşılaşmasını yöneten Erkan Özdamar, Somaspor'u katletti. Takdir haklarını Pazarspor lehine kullanması bir yana Somaspor aleyhine öyle bir penaltı verdi ki, her zaman, "Hakemdir hata yapan" diyen beni bile çileden çıkardı. Sevgili Zekeriya Alp'in hakemliğin kalitesini yükseltmesi için neler yaptığını biliyorum. Çok da başarılı buluyorum ama bu hakem arkadaş lütfen düdüğünü assın. Futbolumuzda beyaz sayfa açılması için artık Oğuz Sarvan ve İzmir cuntasının sonu gelmeli... Pazarspor'u tebrik eder ve 2. Lig'de başarılar dilerim. Onursal Başkanı olduğum Soma'da tüm şehir kent meydanında dev ekranda izlerken kahroldu. Olsun, uzun yıllar sonra ilk defa 3'üncüw Lig'de mücadele eden takımın buraya kadar gelmesi de büyük başarı. Somaspor'un yönetim kurulu bu sezon iyi iş çıkardı. Somaspor'da başkanlık yaptığım dönemde kulübü ayağa kaldırdık ve çok önemli tesisler kazandırdık. Soma halkı da futbolu çok seviyor. Bu sezon olmadı ama pes etmek yok. Somaspor gümbür gümbür geliyor. Hepinize çok mutlu bayramlar olsun. Hep beraber sağlıkla, mutlulukla..