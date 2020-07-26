İyilerin zaferi

Bir sözüm vardır; "Beşiktaş formasını sahaya assanız ligi 3. bitirir." Bu sözü bu sezon için söyleyemem. Tabii ki eski başkan ve yönetimin kulaklarını çınlatıyorum. Beşiktaşlılar onu ve yandaşlarını hiç affetmeyecek. Trabzonspor'un cezası CAS'tan dönmezse Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Bu Beşiktaş için çok ama çok önemli... Ama Allah doğruların yanında oluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın doğrusu iyi iş çıkardı, Zor şartlarda takımı iyi motive ettiler. Teşekkürler Başkan, teşekkürler hocam. Beşktaş'ta artık iyiler kazanacak, kötülerden hesap sorulacak. Çebi ve Yalçın'ın şimdi yeni başarı planları var. Bekleyip göreceğiz. Yepyeni bir Beşiktaş gelecek, bumna ican-ı gönülden inanıyorum.

Dünkü maçı izlerken gelecek sezonun yapılanması için neler yapılabileceğini düşündüm. Dile kolay, Ruiz, Boateng, Burak son bir haftada gidenler. Ona rağmen futbolcuarın kazanma arzusuna saygı duydum. Beşiktaş'ta Elneny ve Atiba'yı çok beğendim. Çok çalıştılar ve takım arkadaşlarına liderlik yaptılar. Siyah- Beyazlı forma ile belki de son maçına çıkan Gökhan da rakip savunmayı zorladı. Sakatlığı nedeniyle bu sezon bir türlü form düzeyini koruyamayan N'Koudou da çok istekliydi. Diaby'nin sezon sonuna doğru gösterdiği performansa alkış tutmak gerek.

Rıdvan görevini yaparken sanki bir sezon kiralık gitmesinde fayda var. G.Birliği de sahada zaman zaman göze hoş gelen bir futbol sergiledi. Özellikle İlker Karakaş iyi bir kumaş. Ankara ekibinin genç ismi Sio; Lig'de en beğendiğim futbolculardan. 21 yaşındaki Sio tam Beşiktaş'ın aradığı forvet olabilir. Benden söylemesi...