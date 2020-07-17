Çebi ne yapsın?

Loris Karius'un ardından Victor Ruiz de geçtiğimiz gün sözleşmesini feshetti.

Sol ayaklı stoperimizin gitmesi tabii ki büyük handikap... Ruiz'in parasını istemesi çok doğal hakkı ama tam Şampiyonlar Ligi kapısı aralanmış, tam Fenerbahçe derbisi öncesi, bu yaptığı akıl alacak gibi değil.

İşin ilginci 10 gün sonra sezon bitecek ama o arkasına bile bakmadan çekip gitti. Gerçek şu ki;

İspanyol futbolcu uluslararası banka teminatıyla yapılan sözleşmeyle parasını faiziyle takır takır alacak.

Victor Ruiz; bu nasıl profesyonelliktir, bu nasıl takımdaşlıktır, bu nasıl kindir arkadaş?

Demek ki bu futbolcuların Beşiktaş'la aidiyet duygusu yokmuş.

İşte bu yüzden takım olmak önemli.

Yola çıkacağın futbolcuları iyi belirleyeceksin.



Hesap zamanı geliyor

Beşiktaş'ta hemen hemen her şey temlikli. Kulüp, tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Victor Ruiz'in bir yıllık maliyeti tam 7.5 milyon Euro (58 Milyon TL.) Vida transferini hatırlıyorsunuz, medyada yandaşlara pompaladılar, 4.5 yıllık sözleşme imzaladılar. Vida'nın sadece imza parası 1.5 milyon Euro (12 Milyon TL), toplam maliyeti 14.7 milyon Euro (115 Milyon TL)...

Adı sanı duyulmamış menajer, geçtiğimiz hafta Beşiktaş Kulübü'ne ihtarname çekti. Vida transferi için sözleşme gereği 11 Milyon TL (!) ödenmesini istiyor. Bir menajerin bir transferden aldığı ücrete bakar mısınız?

İnsan ister istemez bu paralar kimin cebine giriyor diye düşünmeden edemiyor. Ah bu arada; sözleşme kulüpte yok, hokus pokus...

Beşiktaş'ta yaşanan bu akıl almaz durumlardan dolayı kasa tam takır, beş kuruş yok...

Bu durumda; Başkan Ahmet Nur Çebi bu durumda ne yapsın?

Ağustos ayı ortasında Mali Genel Kurul var. Kaçış yok, hesap zamanı geliyor.



İşte Beşiktalılık

Geçtiğimiz hafta duyduğum bir olay beni çok mutlu etti, duygulandım. Beşiktaş kongre üyeleri; Ali Bayrak, Tolga Türkyılmaz ve Levent Çaylı; birbirinden güzel 15 bin Beşiktaş maskesini kulübe ücretsiz hediye ettiler.

Ali Bayrak'ı tribünden tanıyorum.

Harika Beşiktaşlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu üç Beşiktaşlı arkadaş bugünlerde; 50 bin Beşiktaş maskesini daha kulübe hediye etmenin hazırlığı içindeler.

Beşiktaş'ın büyüklüğü aldığı sonuçlarda değil, sevdalısı olanların karşılıksız sevgisidir.

Bu yüzden Beşiktaş daima dimdik ayakta kalacaktır. Maskeler Kartal Yuvası mağazalarında; duyurulur.

Altyapıda devrim Daha önce de yazdım; Beşiktaş'ta altyapının başına Mehmet Ekşi'nin getirilmesini çok doğru buluyorum ve destekliyorum. Ve tabii Beşiktaş Futbol Araştırma Merkezi BEFAM da yeniden hayata geçecek. Beşiktaş altyapısına Ufuk Pak da gelirse büyük devrim yaşanır.

Ben sevgili genç yönetici Fırat Fidan ve altyapı icra kurulundaki ekibine de çok güveniyorum.

Elele vereceğiz, Beşiktaş'ın geleceği adına çok güzel şeyler olacak. Beşiktaş kazanacak.