Müthiş ikili – Sinan Vardar – Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Müthiş ikili

Müthiş ikili

ilk yarıda sahada oyunu kendi sahasında kabul ederken, can havliyle sahaya çıkan özellikle ile etkili olmaya çalıştı. Doğrusu ilk yarıyı biterken şunu söyledim kendi kendime; ''Allah düşmanıma bile bu kadar kötü bir 45 dakika seyrettirmesin!" Beşiktaş beyaz formayla sahada mücadele ederken, Malatyaspor teknik direktör da sahanın hemen kenarında tüm hırsıyla oyuna müdahale etmeye çalışıyordu ki, Necip onu takım arkadaşı zannetti harika bir pas verdi. İlk yarının birkaç güzel hareketinden biriydi bu! Beşiktaş'ın bir özelliği var; ligin 17 takımını da farklı yenebilir, ligin 17 takımı karşısında da dağılabilir. Dün eksik çoktu. Özellikle gözler ve 'ı aradı ama bu sefer sahneye tecrübeli kramponlar; ve çıktı. Kahramanlar zor zamanlarda ortaya çıkarmış, dün de öyle oldu işte. İki yıldız dünkü mücadelede oynadıkları futbolla takım arkadaşlarını ateşlediler. .

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Gökhan ve Caner tecrübelerini ve yeteneklerini konuşturarak zor günde 3 puanı tereyağından kıl çeker gibi Beşiktaş'a kazandırdılar. Ah bir de sezon başında iyi transferler yapılsaydı; bugün Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluk çoşkusu yaşanıyordu 'nda... Ah eski başkan ah ah!! Kulakların çınlıyor mu? Beşiktaş dün çok önemli 3 puan alarak Şampuyonlar Ligi için umudunu korudu. Malatyaspor ise sahadan en azından 1 puan çıkarsaydı biraz olsun rahatlayacaktı ama stres dün onların en büyük düşmanıydı.

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Gökhan Töre dün arkadaşlarına birçok pozisyon hazırladı ama bu pozisyonlar acemice harcandı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa hiç şüphesiz büyük bir gelir pastasına sahip olacak. Dünkü galibiyet Şampiyonlar Ligi kapısını biraz daha açtı. Bu sezon sonunda Şampiyonlar Ligi olursa bundan daha iyisi can sağlığı olur. iyi maç yönetti ama N'Koudou'ya gösterdiği sarı kart biraz ağırdı.

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 14 Temmuz 2020, Salı
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
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