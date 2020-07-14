Müthiş ikili

Beşiktaş ilk yarıda sahada oyunu kendi sahasında kabul ederken, can havliyle sahaya çıkan Yeni Malatyaspor özellikle Gökhan Töre ile etkili olmaya çalıştı. Doğrusu ilk yarıyı biterken şunu söyledim kendi kendime; ''Allah düşmanıma bile bu kadar kötü bir 45 dakika seyrettirmesin!" Beşiktaş beyaz formayla sahada mücadele ederken, Malatyaspor teknik direktör Hikmet Karaman da sahanın hemen kenarında tüm hırsıyla oyuna müdahale etmeye çalışıyordu ki, Necip onu takım arkadaşı zannetti harika bir pas verdi. İlk yarının birkaç güzel hareketinden biriydi bu! Beşiktaş'ın bir özelliği var; ligin 17 takımını da farklı yenebilir, ligin 17 takımı karşısında da dağılabilir. Dün eksik çoktu. Özellikle gözler Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson'ı aradı ama bu sefer sahneye tecrübeli kramponlar; Gökhan Gönül ve Caner Erkin çıktı. Kahramanlar zor zamanlarda ortaya çıkarmış, dün de öyle oldu işte. İki yıldız dünkü mücadelede oynadıkları futbolla takım arkadaşlarını ateşlediler. .

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Gökhan ve Caner tecrübelerini ve yeteneklerini konuşturarak zor günde 3 puanı tereyağından kıl çeker gibi Beşiktaş'a kazandırdılar. Ah bir de sezon başında iyi transferler yapılsaydı; bugün Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluk çoşkusu yaşanıyordu İstanbul Boğazı 'nda... Ah eski başkan ah ah!! Kulakların çınlıyor mu? Beşiktaş dün çok önemli 3 puan alarak Şampuyonlar Ligi için umudunu korudu. Malatyaspor ise sahadan en azından 1 puan çıkarsaydı biraz olsun rahatlayacaktı ama stres dün onların en büyük düşmanıydı.

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