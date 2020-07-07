Ders olsun – Sinan Vardar – Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Ders olsun

Ders olsun

Doğrusu dün 'ın 'u deplasmanda rahat yeneceğine hesaplıyordum. Ama o kadar kolay yenildi ki; anlamak mümkün değil. Yenilmesi önemli değil, sahada sapır sapır dökülmesi üzüntü vericiydi. Mensah gibi yıldızın yokluğunda ev sahibi ekibin ekibin çok fazla şansı yok gibi gözüküyordu. 'ın hakkı Sezar'a... Kayserispor dün çok haklı bir galibiyete imza atarak ligde kalma yolunda büyük bir adım attı. İlk yarıya tutuk başlayan Siyah Beyazlılar ilk 25 dakikayı boşa geçirdikten sonra özellikle Lens'in harika ortalarıyla iki önemli pozisyon buldu. Ama pozisyonlarda ligin en iyi kalecilerinden Lung'un süper kurtarışların da hakkını verelim.

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Ev sahibi ekip can derdiyle kora kor mücadele etti ve Rıdvan Yılmaz'ın büyük hatasıyla öne geçti. Kayseri'nin ikinci golünde Ersin'in hatası acemiceydi. Daha önce de yazdım, ''gençler gençler" diyoruz; tabii ki onlar bizim canlarımız; ama daha gidecek çok yolları var. Abartmaya gerek yok. Beşiktaşlı futbolcuların defoları ortada. Diaby, Boateng, Güven, hatta Vida ve Ruiz bu takımın oyuncusu değil. Sadece Atiba ile takım maç kazanamaz. operasyon şart. Beşiktaş'ın en büyük yıldızı hiç şüphesiz ki Burak. Kral durdu mu takım duruyor, Onun takım arkadaşlarını ateşlemesini bekliyoruz ama o da tutuk olunca Beşiktaş'ın işi mucizelere kalıyor. Şampiyonlar Ligi şansı tabii ki sürüyor. Kayserispor son haftalarda gösterdiği müthiş çıkışla dikkatleri üzerine çekti.

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Ligin ilk yarısında "Kesin düşer' denilen sarı-kırmızılı ekibi toparlayan Başkan Berna Gözbaşı ve çok beğendiğim teknik direktör Prosinecki'ye şapkamı çıkarıyorum. Sayın Başkan siz doğru icraatlerle Türk önemli figürlerden biri oldunuz. Bildiğiniz yolda devam.

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 07 Temmuz 2020, Salı
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
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