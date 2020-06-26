Özkaynak gelecektir!

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Denizlispor'u deplasmanda farklı yenerken gelecek için de ümit verdi. Karşılaşma sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamalar siyah-beyazlı takımın galibiyetinden daha fazla konuşulması bana çok manidar geldi. Futbol otoritelerinin büyük çoğunluğu Sergen Hoca'yı yanlış anladı veya yanlış anlamak istedi! Sergen Yalçın şunu söyledi; "Takımın tamamı gençleştirilemez. Böyle yapılırsa başarı gelmez... " Birçokları bu sözlerle Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın'ın ters düştüğünü vurguladı. Ben bu görüşlere katılmadığım gibi yönetimle Sergen Yalçın'ın uyum içinde çalıştıklarını gözlemliyorum. Bu birlikteliğin başarıyı getireceğine inanıyorum. Gözlemim şu ki; yönetim ve teknik ekip başarıya odaklanmış durumda.

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Zaman zaman tekrarlıyorum ama bir kez daha belirteceğim; futbolda iyi bir iskelet için atan, tutan ve oynatan yıldızlara ihtiyacınız vardır. Bir takımda gençlerin yanında en azından iki önemli de general yer almalıdır. İyi bir takım iskeletini, önemli iki generali gençlerin enerjisiyle donatırsanız başarıyı da yakalarsınız. Beşiktaş bu doğru yapılandırmada ilerliyor. Geçtiğimiz akşam Beşiktaş altyapısından sorumlu yönetici Fırat Fidan'ın yanı sıra ve Beşiktaş Akademi İcra Kurulu'nda yer alan Hasan Sarıgül, Oktay Yılmaz, Efe Yalçın ve Mert Ulaş'la 3 saat süren bir yemek yedik. Sevgili Fırat'tan daha önceki yazımda da bahsetmiştim. Bu sefer uzun uzadıya konuştuktan sonra ona güvenim daha da arttı. Beşiktaş Akademik İcra Kurulu olarak altyapıda tamamen bilimsel ve geleceğe yönelik çalışmalar yapmaları beni mutlu etti. Kurulda 15 kişilik pırıl pırıl bir yönetim kurulu oluşturmuşlar. Önümüzdeki günlerde diğer arkadaşlarla da tanışacağım.

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Açık ve net söylemek gerekirse; Beşiktaş'ın altyapı tesisleri inanılmaz yetersiz. Koca Beşiktaş, Fulya'da 60 metrelik plastik sahada futbolcu üretmeye çalışılıyor. Beşiktaş Akademi İcra Kurulu, Ümraniye Tesisleri'nin hemen yanında bulunan Orman Bakanlığından kiralanan yerde tesisler yapmayı planlıyor. Biri tribünlü, 3 sahanın ve kamp yerlerinin planları çizilmiş. Projelerin ben de bir nüshasını aldım. En kısa zamanda bu güzel ekiple birlikte çalışmaya girerek bu önemli tesisi Beşiktaş'a kazandırmaya çalışacağız. Sponsor arayışlarında ben de kendilerine destek olacağım.

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İlk devrimi yaklaşık 15 yıl önce benim başkanlığımda kurulan BEFAM ile (Beşiktaş Futbolcu Araştırma Merkezi) yapmıştık. Ben BEFAM'da teknik kadronun başına Mehmet Ekşi'yi getirmiştim. Bu organizasyonda çok güzel işler yapmış, Beşiktaş'a yüzlerce yetenekli genci kazandırmıştık. Bu arkadaşlarla BEFAM'ı yeniden ortaya çıkarmak ve geliştirmeye çalışacağız. Ben bu genç yönetici arkadaşlardan bu ışığı gördüm. Sinan Ağabeyleri olarak onların yanında olacağım. Beşiktaş'ın geleceği için önemli projelere imza atan Ahmet Nur Çebi, Fırat Fidan ve ekibini kutluyorum. Dileğim şu ki; bu önemli projelere tüm Beşiktaş camiası sınırsız şekilde destek versin. Özkaynak; Beşiktaş'ın geleceğidir, mutluluğudur.