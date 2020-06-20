Anlat Ahmet Nur Çebi

Geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldik. Zaten biliyordum ama bu görüşmenin ardından Ahmet Nur Çebi'nin dürüstlüğüne ve Beşiktaş'a güzel şeyler yapacağına iyice inancım daha da arttı. Çebi önceki gün düzenlediği basın toplantısında da önemli açıklamalarda bulundu. Negredo transferinde bu futbolcunun ne gelişinden ne de gidişinden haberleri olmuş! Ben bu Negredo transferini daha önce de yazdım, defalarca yorumladım; tam anlamıyla mide bulandırıcı! O dönemki mali kongrede Seyit Ateş ve Hasan Bozkurter ile beraber stadın yapımıyla ilgili kafamızdaki soru işaretlerini dile getirdiğimiz zaman; eski başkan ve yandaşlarından büyük tepki almış, sosyal medya trollerinin saldırısına uğramıştık. Hatta yaptığım yapıcı eleştiriler nedeniyle çok sevdiğim kulübümden hak mahrumiyeti cezası aldım. Sadece ben değil Yalçın Karadeniz, Şeref Nasır gibi değerlere cezalar verilmesi Beşiktaş tarihi adına utanç vericiydi. Çebi tek tek anlatıyor; 100 milyon dolara mal olacak stat 168 milyon dolara nasıl mal oldu? Bunların hesabı sorulmayacak mı? Elbette... Hesap zamanı geliyor. Ben 'Cesur Yürek' Ahmet Nur Çebi'yi kutluyorum.

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Diyorlar ki, tüm bunlar yapılırken Çebi de yönetimdeydi. Ben de yaşadım; yönetimdeyken 2-3 kişi yönetiyor, geri kalanlar piyon! Ahmet Nur Çebi'nin dediği gibi sadece çimlere bakarsınız, hiçbir şeyi size sormazlar! Bunların niyetleri kötü olduğu için bir takım işbirlikçileriyle kulübü bu hale getirdiler. Çebi ve arkadaşları yüreğini ortaya koydu ve tüm bu yolsuzlukları açık açık söylüyor. Çebi'yle buluşmamızda yeni projeleri konuştuk. Beşiktaş artık süratle kendi öz kaynaklarına geri dönmeli. Menajer oyunlarıyla transfer yapılmamalı, Beşiktaş camiası birlik olup Çebi'ye destek vermeli. Beşiktaş Başkanı yönetici arkadaşlarına çok güveniyor ve kesinlikle bu yönetimi değiştirmeyi düşünmüyor. Ben de bu yönetime karıncakararınca ve çevremle katkıda bulunmaya çalışacağım. Geçimini zor sağlayıp Beşiktaş'a 20 TL de olsa katkıda bulunanları can-ı gönülden kutluyorum. Esas kahramanlar onlar... Sayın Çebi'ye buradan sesleniyorum. Üyeleri tek tek araştırın. Başka takımları tutan kongre üyelerine gerekeni yapın. Zor şartlarda maddi destekte bulunan Beşiktaş aşkıyla yanıp tutuşanları kongre üyeliğine alın. Beşiktaş, Bayern Münih, Barcelona gibi 350 bine aşkın üyeyle yönetilmeli. Bu Beşiktaş için büyük bir reform olur.

KİM KAYBETTİ?

Geçen haftaki yazımda F.Bahçe'nin Nihat Özdemir'e büyük haksızlık yaptığını yazmıştım. Bakın gereksiz gerginliğin ardından 17 yıl F.Bahçe'ye hizmet etmiş Özdemir kulübünden istifa etti. Sevgili Fenerbahçeliler iyi mi oldu? Nihat Özdemir gibi kulübüne maddi-manevi hizmet eden bir kişiye bu yapılmamalıydı. Kim kaybetti; bence Fenerbahçe...