Beşiktaş'ta Fikret Orman yönetiminin önemli isimlerinden Ahmet Ürkmezgil geçtiğimiz günlerde ilgi çekici bir açıklama yaptı. Ürkmezgil'in, açıklamasında Fikret Orman'ın başkanlık yaptığı dönemde en yakınındaki kişinin Ahmet Nur Çebi olduğunu belirterek, Beşiktaş'ın şu andaki başkanına hitaben ''Sen de onun yanındaydın'' dedi. Bu sözler çok garibime gitti. Ahmet'i yıllardır tanırım. 2002 yılında Hasan Arat'ın listesinde birlikte seçime girmiştik. Kendisi iyi bir Beşiktaşlıdır. Bak Ahmet! Senin de yer aldığın Fikret Orman yönetiminin nasıl bir enkaz bıraktığını hala anlayamamış olman beni hayretler içerisinde bırakıyor. Tarihte Beşiktaş'ın zor günler geçirdiği zamanlar oldu ve o dönemlerde bir umut ışığı vardı. Ama senin bulunduğun yönetim, her şeyi darmadağın etti. Hele hele son döneminizde aldığınız Ziraat Bankası kredisinin akıbeti meçhul...

Taraftar boşuna sormuyor. Sahi paralar nerede? Öyle sözleşmelere imza atmışsınız ki kafalarda hep soru işaretleri bıraktınız. Yakında Beşiktaş kamuoyu bu gerçeklerin tümüyle yüzleşecek. Bu kafa karıştıran işler mahkemeye kadar gidecek. Evet, Çebi; Fikret Orman yönetiminde yer aldı. Ama o dürüstlüğüyle bir denge adamıydı. Aynı şeyi; Erdal Torunoğulları ve Mete Vardar için de söyleyebilirim. Senin de Beşiktaş'ta akçeli hiçbir işe karışmadığını biliyorum. Sana kefil bile olabilirim. Hatta görev yaptığınız son dönemde seni telefonla arayarak, ''Aman Ahmet, kulağımıza çok kötü şeyler geliyor, Beşiktaş'ın parasına sahip çık'' diyerek uyarmıştım.

Sevgili Ahmet,.. Geçen haftaki yazımda eski başkan Serdar Bilgili'ye seslenip, "Kulübe büyük zararlar verdiniz. Beşiktaş'ın zor gününde sponsorluk desteği vererek biraz olsun bu zararı giderin'' çağrısında bulundum. Şimdi sana da aynı şeyi söylüyorum. Sizler de görevi bırakmadan önce teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık garanti para karşılığında 36 Milyon TL'lik bir sözleşme imzalamıştınız. Avcı aylar önce gitti ama bu sözleşme nedeniyle Beşiktaş'ın kasasından her ay 1 Milyon TL çıkıyor. Hatırlıyorum da 5 sezon önce Fikret Orman ve sen; Abdullah Avcı'nın göreve gelmesi çok bastırmıştınız. O dönem Ahmet Nur Çebi ve Mete Vardar bastırmasaydı Beşiktaş'ta Şenol Güneş devri başlamayacaktı. Güneş ayrılır ayrılmaz da Avcı ile akıllara zarar bir sözleşme imzaladınız. Şimdi zarar büyük... Haydi Ahmet, başkanınla birlikte ortaya çık ve bu zararı birlikte karşılayın.

NİHAT ÖZDEMİR VE FENERBAHÇE..

Sayın Nihat Özdemir'le yıllardır turizm, futbol başta olmak üzere bir çok konuda sohbetlerimiz olmuştur. Kendisi ülkemizin saygın ve önemli işadamlarından biridir. Kendisi Fenerbahçe'de 17 yıl yöneticilik yaparken özellikle Nihat Özbağ ile beraber çok önemli işlere imza attı. Reklamını yapmamıştır ama Fenerbahçe Stadı yeniden inşaa edilirken bu iki yönetici çok büyük katkılara imza atmışlardır. 2011 yılında Fenerbahçe'nin başına FETÖ terör örgütünün kumpası musallat oldu. O günlerde Nihat Özdemir'in mikrofonlara ağlayarak yaptığı konuşma dün gibi hafızamda...

Nihat Özdemir'in geçtiğimiz hafta sonunda verdiği demeçle ilgili bir takım spekülasyonlar hala devam ediyor. Ben başta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım olmak üzere tüm Fenerbahçelileri sağduyuya davet ediyorum. Kulüplerimiz zor durumdayken böylesine bir gerginliğe gerek yok. Açık ve net; Nihat Özdemir iyi bir Fenerbahçelidir. Kasıtlı olarak Fenerbahçe'yi incitmeyi düşünmez. Kulüpten ihraç edileceği şeklindeki haberlere inanmak istemiyorum. Fenerbahçe kendi içerisinde barışı mutlaka sağlamalıdır. Bu ancak Nihat Özdemir gibi değere sahip çıkmakla olur.

Ah sizi gidi algıcılar! Medyada yine algı operasyonları başladı. ''Çok şöhretli 35 yaşındaki futbolcular ülkemize gelmezse Süper Lig'in izlenme oranı azalır'' diyen çok bilmişlere gülüp geçiyorum. Maalesef hiç bir şeyden ders almıyoruz. Yahu arkadaş;kulüpler battı... Modası geçmiş yabancı futbolcu transferleri kulüplerin ekonomisini mahvetti. Bu berbat önerileri veren, algı operasyonlarıyla transfer önerilerinde bulunanlar spor medyasında boy geziyor. Artık menajerleri zengin eden bu köhneşmiş sistemden vazgeçin. Kulüpleri genç, yetenekli genç yıldızlar almaya teşvik edin. Gelecek altyapıda. Türk gençlerine güvenin. Sevgili yorumcular sizi örnek alan taraftarlar kulüplere sürekli transfer baskısı yapıyor. Bırakın bu işleri,.. Kulüplerin daha doğrusu Türk Futbolunun yanında olun. Lütfen, gerçekleri yazın ve söyleyin...