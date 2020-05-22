Futbol yeniden

TFF Başkanı Nihat Özdemir yumruğunu masaya vurdu. Özdemir açık ve net açıkladı; "Maçlar kesinlikle oynanacak!" En önemlisi sağlık ama bir yerde de futbol ekonomisini de düşünmeliyiz. Başta yayıncı kuruluş olmak üzere kulüplerin sponsorların paraları ödememesi kulüplerimizi zor duruma soktu.

Bakın Almanya gerekli tedbirleri alarak geçtiğimiz hafta sonu futbolu yeniden başlattı. Çok şükür Almanya'da maçların ardından Covid -19 testinde pozitif olan da çıkmadı.

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Ben şimdi kulüplere rica ediyorum.Kalan 8 maçta gençlerin yolunu açın. Mesela Beşiktaş 'ta 4 maçta Utku, 4 maçta da Ersin kaleye geçmeli. Ertuğrul, Kartal Kayra, Rıdvan Yılmaz gibi gençler de şans bulmalı. Beşiktaş artık öz kaynak düzenine dönmeli.Sadece Beşiktaş'ta değil, Fenerbahçe 'de Ömer Faruk ve Merih'i Antalyaspor'da Adem Türk'ü, Kayserispor 'da Emre Demir gibi gençleri izlemek istiyorum.Trabzonspor zaten son iki yıldır gençleriyle yükseliyor.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'un "Artık biz de gençlere yer vereceğiz" açıklamasına çok sevindim.Gözüm tüm kulüplerimizin üzerinde olacak. Türk Futbolu bu zor süreci büyük atılımla atlatabilir.Yeter ki kendimize ve özellikle bu toprakların çocuklarına güvenelim. Serdar Bilgili 'ye tavsiyem eşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili duruyor duruyor; bir açıklama yapıyor. Serdar Bey, Akaretler'e Fikret Orman 'ın heykelini dikilmesini önermişti.Ben de bu önerisine karşı nacizane yanıtımı kaleme almıştım. Bilgili görevdeyken tarihi bir söz etmişti;"Altyapıda masraf çok, kapatalım.Paramızı basar, istediğimiz oyuncuları transfer ederiz." İşte bu kafa Beşiktaş'ı öyle noktaya getirdi ki; kulübün borcu 3.5 milyar TL'yi buldu.

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Bilgili, önceki gün yaptığı açıklamada 'Vodafone göğüs reklamını bırakıyorsa Rahmi Koç reklam versin' diye akıl verdi. Sayın Bilgili, siz başkanlığı bırakırken "Bir daha önünden geçmeyeceğim" dediğiniz Akaretler'in sağlı sollu yokuşunu satın aldınız.ABD'de yatırımlar yapıp fahiş fiyatlara oteller satın alıyorsunuz.Yanlış anlamayın; gözümüz yok;Allah daha çok versin.Ama size önerim; Beşiktaş'ın Fulya'da altyapı tesislerini yapın ve kulübe hediye edin. Böylelikle yıllar boyunca yaptığınız hataları bir nebze de olsun unutturursunuz.Çünkü Beşiktaş'a çok şey borçlusunuz.Lütfen bir an önce Sayın başkanla temasa geçin ve Beşiktaş'a isminizin verileceği bir altyapı tesisi kazandırın.