Özlenen Besiktaş’a doğru

Korona virüsü dünyada bütün sektörleri vurdu.

Kulüplerimiz çok zor durumdayken bir de korona belası üstüne tuz biber ekti.

Oyuncu yetiştirmenin önemi artık kesinlikle ön plana çıktı.

Beşiktaş'ta belki çok kimsenin dikkatini çekmedi ama teknik direktör Sergen Yalçın altyapının önemli ismi Ozan Köprülü'yü yardımcılarından biri yaptı.

Bu hamle; Beşiktaş'ta uzun yıllardır görülen alt yapı ile üst yapı arasında bir uçurumu giderebilir. Ozan Köprülü'nün de Sergen Yalçın'ın yanında yer alması Beşiktaş için tarihi bir adım olabilir.

Beşiktaş altyapısının başında genç, idealist, iyi fikirleri olan yönetici Fırat Fidan kardeşimiz var. Ahmet Nur Çebi ve futboldan sorumlu yöneticiler; Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın da açıklamaları altyapıya verilen önemi gösteriyor.

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Bu ayrıntılar beni umutlandırıyor. Beşiktaş'ın altyapısında çok yetenekli isimler yer alıyor. Mesela U18 Milli Takımı'nda 8 Beşiktaşlı futbolcu yer alıyor. Bu maden iyi değerlendirilmeli. Yeter ki camia bu gençlere güvensin.

Unutmadan sevgili Beşiktaşlı yöneticiler; 16 yaşındaki süper yetenek Azad Demir'i profesyonel yaptınız mı? Azad elden kaçarsa çok üzülürüz.

Beşiktaş'ın en büyük handikaplarından biri kulübün Fulya'daki altyapı tesislerinin yetersizliği.

Ümraniye'de Beşiktaş altyapısı için düşünülen arazideki sorun hala sürüyor. Buraya 3 altyapı sahası yapılması Çebi yönetiminin en büyük hedeflerinden biri olmalı.

Samsunspor Başkanı, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la birlikte öz kaynak düzeninde ciddi atılımlar yapma kararı aldıklarını açıkladı. Antalya ve Göztepe de altyapı hamleleriyle dikkat çekiyor. Altınordu'yu zaten belirtmeme gerek yok.

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Altınordu'nun Selçuk'taki tesislerinde genç yeteneklerin peşinde.

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Sevgili kulüp yöneticileri artık deniz bitti, güvenin gençlere ve açın Türk Futbolunun önünü...

Beşiktaş Yönetimi futbolu ayağa kaldırmak için yoğun uğraş veriyor.

Burada eksik olan şey sportif direktör...

Bu kişinin Yalçın'la uyum içinde çalışması ve tercihen de Beşiktaşlı olması gerek.

Samet Aybaba bu göreve "cuk" oturur.

Ama tekrar altını çiziyorum, bir daha teknik direktörlüğe dönmemek üzere!

Önerebileceğim bir önemli isim ise Mehmet Ekşi... Ben altyapının başındayken onu profesyonel yönetici olarak yanıma almıştım. Ekşi, şu anda TFF'de pro lisans veren kurulun başında.

Hatta şu anda Sergen Yalçın da onun öğrencisi.

Beşiktaş Mehmet Ekşi gibi değerden mutlaka yararlanmalıdır. Yine TFF'de önemli görevde olan Rasim Kara'nın da unutulmamasını can-ı gönülden dilerim.

Bu arada koronavirüs testi pozitif çıkan başkan Çebi ile diğer tüm isimlere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



SOMASPOR AŞKTIR

Somaspor'un uzun yıllardan sonra amatör ligden kurtulup 3. Lig'de şampiyonluk kovalaması beni çok mutlu ediyor.

Ama Somaspor'un en en büyük kazancı yapılan harika tesisler...

Bu tesislerde bir nebze de olsa emeğim olduğu için gururluyum.

13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan elim kazanın soluğu Soma'da almış ve oradaki insanlara bir nebze de olsun moral olması umuduyla Somaspor'da başkanlık görevine oturmuştum.

Soma halkıyla birlikte kulübün kurumsal bir yapıya kavuşması için büyük emek harcadık.

Bu yılları hayatım boyunca unutmayacağım.

Soma'da şehit olan madencilerimizi bir kez daha saygıyla anarken iyi varsın ve her zaman yanındayım Somaspor diyorum.