Yeni ufuklar

Beşiktaş'ta bugünlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ahmet Nur Çebi yönetimi 7 aylık görev yaptığı süreçte büyük bir maddi krize karşı mücadele ediyor. Ne kadar zor bir görev yaptıklarını biliyorum. Her zaman söyledim; Beşiktaş'ta bugün dayanışma günüdür. El ele vermeli ve hep birlikte zorlukları aşmalıyız. Vardar Ailesi olarak Beşiktaş'ın her zaman hizmetindeyiz. Beşiktaş'ı yönetenlere bir telefon uzaklıktayız. Beşiktaş'ta yönetim ve teknik kadro bugünlerde harıl harıl yeni sezonun takımını kurmaya hazırlanıyor. Kasada para yok, elde para edecek bir kaç futbolcu var ama onlar da Beşiktaş'ta kazandıklarını başka bir kulüpte bulamaz. Mesela Vida, Lens ve Ljajic...

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Beşiktaş'ta kazandığı paranın başka takımlarda yarısını bile alamayacak o kadar isim sayabilirim ki... Bu aşamada yapılması gereken tek şey, altyapıya kapıları açmak ve kadroyu genç ve yetenekli isimlerle takviye etmek... Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın da bu önemli gerçeği çok iyi biliyorlar. Bu zor günler Beşiktaş için tarihi başarıların geldiği günler için başlangıç olabilir. Beşiktaş'a uzun süreden bu yana Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan'ı öneriyordum. Yönetim bu futbolcu için temaslara başladı. Samsunspor da Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediğini açıklasa da ben bu transferin olması umudunu taşıyorum. Yönetimin yerinde olsan Altınordu'nun 16 ve 17 yaşındaki gençleri Burak İnce ve Ravil Tagir'i transfer etmeyi denerdim. Bu iki futbolcunun da tıpkı Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi yıldızları parlayacak. Altınordu Başkanı Sevgili Mehmet Özkan'a iyi bir teklifle gidilirse, Beşiktaş için süper iki transfer olur.

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Beşiktaş artık fabrika ayarlarına dönüyor, bu da beni heyecanlandırıyor. Altyapıdan üst yapıya çıkan Fatih Aksoy, Kartal Kayra, Rıdvan Yılmaz gibi gençlerin takıma büyük hava katacağına inanıyorum. Bu sezonun ilk yarısında kiralık olarak İstanbulspor'da forma giyen ancak beklenen patlamayı yapamayan Oğuzhan Akgün'e de çok güveniyorum. Oğuzhan'ın üstüne düşülürse Beşiktaş uzun yıllar forvet aramaz. Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından kaleyi Ersin ve Utku koruyacak. 8 maçın 4'ünde Utku, 4'ünde de Ersin görev yaparsa; gelecek sezon için karar verilmesi kolay olur. Beşiktaş tarihi boyunca zor dönemlerinden hep büyük başarılarla çıkmıştır. 1980'lerin başında çökecek denen kulübü; Ziya, Rıza, Fikret, Metin-Ali- Feyyaz gibi altın gençler ayağa kaldırdı. Beşiktaş doğru plan ve projelendirmeyle bu zor günleri aşar ve o dönemdeki gibi şampiyonluklara ambargo koyar. Yeter ki projelendirme doğru yapılsın. Beşiktaşlı iyi günde, kötü günde hep omuz omuzadır. Çünkü Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin.

YENİDEN FUTBOL

Türkiye Futbol Federasyonu futbola dönüş takvimi olarak 12 Haziran tarihini belirledi. Hayırlı, uğurlu olsun... Öncelikle tabii ki insan hayatı... Futbol federasyonu bu tarihe kadar Bilim Kurulu'ndan gelecek olası uyarıları dikkate alacaktır. 28 Mayıs'ta iç hat uçuşlarının başlamasının ardından takımlarımız güvenli yolculuk yapabilecek. Bu çok önemli bir gelişme. Ama yine de çok dikkatli olunmalı. Tabii ki tereddütler var, hatta bazı kulüpler liglerin oynanmasından yana değiller. Ama yayıncı kuruluşun ihaleden çıkma durumunu da göz ardı edemeyiz. Umarım sağlıklı, mutlu günlerde futbol keyfi yaşarız. Sezon sonunda da şampiyonu hep birlikte alkışlarız. Bu yaz umarım dertler biter, yaşam coşkumuza yeniden kavuşuruz. Doğrusu stres dolu günlerin ardından hepimize iyi bir tatil çok iyi gelecektir.