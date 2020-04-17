Başka yolu yok!

Dünyamız son birkaç aydır kabus gibi günler yaşıyor.

Sevgili dostlar, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, tedavi görenlere de şifalar diliyorum. Başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok hizmette görev yapan herkesi saygıyla selamlıyorum.

Bugünlerde kulüp başkan ve yöneticilerinin açıklamalarını şaşkınlıkla izliyorum. Hemen hemen hepsi; kulüplerin borç batağında olduğunu belirterek devletin kulüplere sahip çıkmasını istiyorlar.

Allah aşkına; şu anda devletimizi yönetenler birçok sorunla uğraşırken bir de kulüplere mi sahip çıkacaklar?

Kulüp yöneticileri kusura bakmasın ama şu an kulüplere destek olunacak zaman değil.

Transfer haberlerinde hala futbolcularla milyon euro'larla pazarlıkların yapıldığını okuyoruz.

Akıllı bir yönetici çıkıp da Türk futbolculara neden hala Türk Lirası yerine Euro ödendiğini kendi kendine sormuyor. Gerçekten akıl alacak gibi değil!

Tabii kulüpler bu kadar zor durumdayken yayıncı kuruluşun geçmiş dönem ödemelerini hala yapmaması kocaman bir ayıp...

Koskoca Katar sermayeli bu grup kulüplere bir nebze olsun destek olmalıydı. Ama ilk darbe onlardan geldi.

Kulüpler artık gerçeği görmeli.

Altyapı, altyapı, altyapı!..

Öz kaynak düzeninde yetenekli gençlere yer verilmeli. Transfer geleceği yönelik yapılmalı...

Modası geçmiş yabancı transferine son verilmeli. Ve tabii de taraftarlar kulüpler böylesine zor durumdayken hala "transfer" dememeli. Kulüpler akıllı yatırımlarla 5 senelik master planları hazırlayıp, bu planı iyi bir şekilde uygulamalı...

Yönetenler popülist baskılarla karşı karşıya kalmamalı. Yıllardır bunları yazıp, söylüyorum.

Doğrular bunlar... Alman futbolu 2000'li yılların başında kulüplerin girdiği büyük bir ekonomi buhranın ardından yukarıda yazdığım yolu takip ederek küllerinden doğmuştu.

Türk Futbolu da böyle ayağa kalkmalı...

Başka yolu yok!



ÇOK TRAJİK BİR TRANSFER HİKAYESİ



Bazı kişi ve olayları unutmamak gerekir.

Mesela Beşiktaş'ın Negredo transferi...

Negredo, üç sezon önce Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Başakşehir'e bedava önerilmişti. Dürüstlüğüne inandığım menajer C.Ç, Beşiktaş'la adı geçen bu futbolcu için o dönem Beşiktaş'ın 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşür. Çebi, Başkan Fikret Orman'la bir araya gelir.

Orman, Çebi'ye "Negredo, bizim gündemimizde yok!" der.

Negredo tekrar gündeme gelince; menajer bu sefer de Orman'ı arar ve aynı yanıtı alır; "Negredo'nun Beşiktaş'a transferi olmayacak!' Ve ardından bu "Olmaz" denilen transfer gerçekleşir!

Beşiktaş, bu transfer için Valencia'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli öder. Negredo ise ise yıllık 4 milyon 250 bin Euro'ya imza atar. İspanyol futbolcuya imza parası altında bir ödeme yapıldığı iddia edilir. Ve menajerine ödenen ücret de sırdır, Tüm bunlar Beşiktaş kayıtlarındadır. O dönem bu rakamlar açıklanmaz!

Ben bu konuyu sık sık gündeme getirdim ve bu yüzden beni kulüpten ihraç etmek istediler.

Beşiktaş'ın kayıtlarına göre sadece 1 yıl forma giyen Negredo'nun Siyah-Beyazlı takıma maliyeti tam 15 milyon euro (113 milyon TL). Gerçekler bir bir ortaya çıkacak. Bu yolsuzlukları yapanlar sözüm size; hesap zamanı geliyor.