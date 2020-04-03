Unutmayın, unutturmayın!

Sevgili okurlarım, Bugünlerde en büyük sorunumuz tüm dünyayı tehdit eden corona virüsü...

Dünya tarihinde birçok salgın hastalık geldi geçti.

Umarım en kısa zamanda tüm insanlık bu tehditten bir an önce kurtulur.

Tabii ki, bu husumetten kurtulduktan sonra tüm sektörler de ekonomik olarak büyük zararlar görecek.

Bilhassa mali yönden çok kötü durumda olan kulüplerimizi çok zor günler bekliyor.

Maalesef; borç batağındaki kulüplerimiz zararlarına zarar katacaklar.

Peki, kulüplerimizin bu kötü durumlara gelmesine kimler sebep oldu?

Yanıt; tabii ki yönetenler...

H H H

Yazımın başlığındaki gibi; Sinan Ağabeyiniz olarak tüm Beşiktaşlılara tavsiyem; unutmayın, unutturmayın.

Ben unutmadım, unutmayacağım!

Beşiktaş Kulübü'nü borç batağına sokanlardan mutlaka hesap sorun.

Beşiktaş'a sahip çıkın!

Bir kez daha altını çizeyim; bilhassa kulüp bugüne gelirken denetlemeyen ve eski başkandan aldığı emirleri uygulayan ve hala utanmadan makamında oturan Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulları acilen istifa ettirilmeli.

Yönetim Kurulu bu konuda baskıcı olmalı.

Beşiktaş'a fayda sağlayan kongre üyelerini ihraç eden bu makamların koltuklarını terk etmesi Beşiktaş'ın geleceği için büyük önem taşıyor.

Burada en büyük görev Beşiktaş kongre üyeleri ve taraftarlara düşüyor.

Aman bu konuyu unutmayın, es geçmeyin, yarına bırakmayın!

Bu, sadece Beşiktaş'ın değil birçok kulübün de büyük derdi.

Taraftarlar hesap sorun, kulübünüze sahip çıkın. sinan.vardar@fotomac.com.tr SİNAN

VARDAR

S

Yapılması gereken ayın Başkan Ahmet Nur Çebi, son günlerde yaptığı açıklamalarda futbolcu ücretlerini düşürüleceğini açıkladı.

Alkışla destekliyorum.

Bu mutlaka yapılması gereken bir girişimdi.

Yıllardır yazıp, söylüyorum; lütfen artık yabancı futbolcularla bile Türk Lirası'yla sözleşmeler yapın.

Modası geçmiş yabancılar değil, genç ve yetenekli isimleri kadronuza katın. Altyapıdaki gençlere kucak açın.

Zaten Çebi de artık genç futbolcu transferi yapacaklarını söylüyor.

Çebi'nin bu yaklaşımı beni heyecanlandırdı.

Beşiktaş'ın bir neferi olarak; her zaman da kulübümün yanındayım.

Sayın ve yöneticilere bir telefon kadar yakınım.

H H H

Bana da danışılırsa fikirlerimi belirtirim, destek olurum.

Amatör şubelere aylardır maaş ödenmiyor, daha doğrusu ödenemiyor.

Amatör sporlarda küçülmeye gidilmeli...

Bu şubeler Beşiktaş kongre üyeleri tarafından kulübe yük olmadan yönetilmeli.

Amatör şubeler deniyor ama bu şubelerin çok yüksek bütçeleri var.

Bu yükten kurtulmak şart...

Yönetimin Sergen Yalçın seçimi tam isabet oldu.

Sergen Hoca da altyapıdan çıkan, içimizden biri...

Beşiktaş'ın öz kaynak düzenini ayağa kaldırabilecek formül onun elinde.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın plan, proje, nokta transferleriyle ve özellikle de altyapı hamlesiyle bu zor günleri aşar ve şaha kalkar.