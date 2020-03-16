Zevksiz ve golsüz

Seyircisiz, sessiz, zevksiz ve golsüz bir derbi izledik. Dünyada yaşanan olumsuz koşullarda bu hafta maçlar oynatılmak zorunda mıydı? Evet; kesinlikle... İnsanlarımızın sağlığı için bu gerekliydi. Umarım sağlıklı günlerde güzel derbileri büyük coşkuyla izleriz. Derbide iki takım oyuncuarı da maça tedirgin başladı. Özellikle 2. devrede Beşiktaş da Galatasaray da kazanmayı çok istedi. Kabul etmek gerekir ki; iki takım arasında kalite farkı var. Galatasaray Donk, Lemina ve Sarachi ile baskılı bir oyun planı içindeydi. Hele 2. yarıda Ömer Bayram sahanın en iyilerinden biriydi. Beşiktaş ise başta Elneny ve Atiba sarı-kırmızılı takımla kora kor mücadele etti. Hele hele Atiba ve N'Koudou'nun kaçırdıkları pozisyonlar ekran başındaki Beşiktaşlıları üzdü.

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Sergen Yalçın bugüne kadar oyuncularını iyi motive etti ama eldeki malzeme bu... Gelecek sezon için siyah-beyazlı takımda ciddi bir operasyon şart.. Dünkü sonuçla Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı matematiksel var ama bu şans artık mucizelere kaldı. Bu sonuçla belki de en iyi sonuç lig üçüncülüğü olur. Sergen Hoca artık genç futbolculara yer verip, bu oyunculardan kimin kalıp kalmayacağını belirlemeli. Siyah-beyazlı kulübün yönetimi ve teknik kadrosu önümüzdeki 3-4 aylık süreç çok iyi değerlendirilmeli. Galatasaray için de dünkü 2 puan ciddi bir kayıp... Ama zirvede daha çok sular akar. Hakem Abdülkadir Bitigen iyi maç yönetti. Oyuncuların bir derbi maça göre çok iyi niyetliyi olması Bitigen için avantajdı. Ne varsa genç hakemlerde var. Tebrikler...