Özlemişiz – Sinan Vardar – Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Özlemişiz

Özlemişiz

her geçen hafta üstüne koyarak performansını yükseltiyor.
Bu keyifli hücum futbolunu taraftarlar da çok sevdi; tribünler dolup taşıyor, şampiyonluk şarkıları yeniden söylenmeye başlandı.
Bu lezzetinde en büyük pay tabi ki; 'da. Genç teknik adam; gibi adam kazanmakta çok usta. Örnek mi;
Elneny, , Lens...
Mesela Lens dün sağ kanatta çok başarılı olurken onu sağ kanatta görünce şaşıranlardan olmadım.
Lens gibi sezon boyunca çok eleştirdiğimiz Tyler Boyd da dün oldukça başarılıydı.
Beşiktaş'ta dün Elneny gerçek bir yıldız gibi oynarken sahanın yıldızıydı.

***

Takım 60'dan sonra yorulunca orta sahayı güçlendirirken Ljajic'le topun Beşiktaş'ta kalmasını sağladı.
Ljajic de harika bir golle futbola dönüşünün müjdesini verdi.
Unutmadan hep Sergen Yalçın diyoruz ama bu başarıda yardımcı antrenörler; Murat Şahin ve Çağdaş Atan'ı da alkışlamadan geçmeyelim.
Beşiktaş takım olarak dün disiplinden kopmadan oynarken Atiba bitmez tükenmez enerjisiyle sahanın her yerindeydi.
N'Koudou'nun 70 metre attığı deparda rakip oyunculara 2-3 saniye içinde 40 metre fark atması gol kadar güzeldi.
Doğrusu böylesine bir Beşiktaş'ı izlemeyi özlemişiz.
Beşiktaş emin adımlarla yoluna devam ediyor. gelecek hafta 'ı yenerse en azından Şampiyonlar ligi gelebilir.
Ankaragücü iyi bir takım. bulundukları yeri hak etmiyorlar.
Ahmet 'ı tebrik ederim.

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 07 Mart 2020, Cumartesi
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
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