Özlemişiz
Beşiktaş her geçen hafta üstüne koyarak performansını yükseltiyor.
Bu keyifli hücum futbolunu taraftarlar da çok sevdi; tribünler dolup taşıyor, şampiyonluk şarkıları yeniden söylenmeye başlandı.
Bu futbol lezzetinde en büyük pay tabi ki; Sergen Yalçın'da. Genç teknik adam; Şenol Güneş gibi adam kazanmakta çok usta. Örnek mi;
Elneny, Tyler Boyd, Lens...
Mesela Lens dün sağ kanatta çok başarılı olurken onu sağ kanatta görünce şaşıranlardan olmadım.
Lens gibi sezon boyunca çok eleştirdiğimiz Tyler Boyd da dün oldukça başarılıydı.
Beşiktaş'ta dün Elneny gerçek bir yıldız gibi oynarken sahanın yıldızıydı.
***Takım 60'dan sonra yorulunca orta sahayı güçlendirirken Ljajic'le topun Beşiktaş'ta kalmasını sağladı.
Ljajic de harika bir golle futbola dönüşünün müjdesini verdi.
Unutmadan hep Sergen Yalçın diyoruz ama bu başarıda yardımcı antrenörler; Murat Şahin ve Çağdaş Atan'ı da alkışlamadan geçmeyelim.
Beşiktaş takım olarak dün disiplinden kopmadan oynarken Atiba bitmez tükenmez enerjisiyle sahanın her yerindeydi.
N'Koudou'nun 70 metre attığı deparda rakip oyunculara 2-3 saniye içinde 40 metre fark atması gol kadar güzeldi.
Doğrusu böylesine bir Beşiktaş'ı izlemeyi özlemişiz.
Beşiktaş emin adımlarla yoluna devam ediyor. Kara Kartal gelecek hafta Galatasaray'ı yenerse en azından Şampiyonlar ligi gelebilir.
Ankaragücü iyi bir takım. bulundukları yeri hak etmiyorlar.
Ahmet Reşit Akçay'ı tebrik ederim.