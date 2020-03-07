Özlemişiz

Beşiktaş her geçen hafta üstüne koyarak performansını yükseltiyor.

Bu keyifli hücum futbolunu taraftarlar da çok sevdi; tribünler dolup taşıyor, şampiyonluk şarkıları yeniden söylenmeye başlandı.

Bu futbol lezzetinde en büyük pay tabi ki; Sergen Yalçın'da. Genç teknik adam; Şenol Güneş gibi adam kazanmakta çok usta. Örnek mi;

Elneny, Tyler Boyd, Lens...

Mesela Lens dün sağ kanatta çok başarılı olurken onu sağ kanatta görünce şaşıranlardan olmadım.

Lens gibi sezon boyunca çok eleştirdiğimiz Tyler Boyd da dün oldukça başarılıydı.

Beşiktaş'ta dün Elneny gerçek bir yıldız gibi oynarken sahanın yıldızıydı.

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