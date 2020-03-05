CESARET

Beşiktaş son bir kaç yıldır zor günlerden geçiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu zor günleri atlatmak çaba harcıyor. Tabii ki işleri çok zor. Bu zor günlerin geleceğini 4 yıldır, hem de kazanılan iki şampiyonluk sezonlarında da söyledim ama maalesef gerekli tedbirler alınmadı. Eski başkan ve yöneticiler, spor medyasından magazin medyasına transfer oldu. Nerede tatil yaptıkları, hangi bölgede, kaç dolarlık otellerde kaldıkları gazete ve televizyonlarda haber oluyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum! Gerçek şu ki; Beşiktaş çok büyük bir sınavdan geçiyor. Bu dönemde tüm Beşiktaşlılara büyük iş düşüyor. Futbol takımı için güzel şeyler umut ediyoruz. Sergen Yalçın Beşiktaş'a büyük bir hava getirdi. Sergen kardeşimin altyapıyla özel ilgilendiğini duydum. Doğrusu buna çok sevindim. Sinan ağabeyleri olarak her zaman yanındayım. 2000'li yılların başlarında kurduğumuz BEFAM (Beşiktaş Futbolcu Araştırma Merkezi) projesinde altyapıda büyük bir devrim gerçekleştirmiştik.

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Bakın mesela bu sezon Galatasaray'da patlama yapan Adem Büyük bir BEFAM ürünüydü. Burak Yılmaz'ı daha 19 yaşındayken izlemiş, beğenmiş ve transfer etmiştik. Bugün Adem kalitesinde bir golcüyü transfer etmek isteseniz en azından 3.5-4 milyon euro'yu gözden çıkarmak zorundasınız. Bugün Adem'e sahip çıkılsaydı, daha doğrusu sabredilseydi Beşiktaş milyonlarca doları sokağa atmazdı. Tabii o dönem futbolu yönetenler genç yetenek diye aldığımız aldığımız Burak'ı, Holosko karşılığında Manisaspor'a verdiler. Üstüne Koray Avcı ve tam 5 milyon euro da ödeme yapılmıştı. İşte Beşiktaş'ın mali yönden kötü duruma düşmesinin küçük bir özeti bu anlattıklarımda saklı... Beşiktaş için en büyük şans teknik kadronun takıma olan uyumu... Sergen Yalçın bugünden itibaren takımın ihtiyacına göre projelerle planlayabilir. Beşiktaş artık güçlü altyapı ve altyapıyla uyumlu çalışan bir üst yapı yapılanmasını gerçekleştirmelidir. Hep iddia ettim ve hala da ediyorum; dünyanın en yetenekli gençleri Türk gençleridir.

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Bugün başta Almanya olmak üzere Türk gençleri ünlü kulüplerin altyapısında boy gösteriyor. Borussia Dortmund'un U19 takımında 5 Türk genci forma giyiyor. Dortmund geçen sezon 17 yaşındaki Mert Ahmet Akbulut ve Berkan Aras'ı kadrosuna katarken, Alman medyası bu iki gencin Dortmund'a imza atmasını flaş haber olarak duyurdu. Beşiktaş tarihinin en parlak dönemlerinden biri 1980'lerin başında zorunluluktan gerçekleştirilen gençleşme operasyonu sonrası yaşandı. O dönem Beşiktaş'ı yönetenler pahalı transferler yerine genç yeteneklerin peşine düşmüştü. 17 yaşındaki Metin Tekin Kocaelispor'dan, çocuk yaştaki Feyyaz Uçar Avcılar'dan, Ali Gültiken Yücespor'dan, Gökhan Keskin Dikilitaş'tan kadroya dahil edilmişlerdi. Maraş'tan Şifo Mehmet, Bergama'dan Zeki transfer edilip o büyük başarılara imza atan bir takım kurulmuştu. Beşiktaş'ın artık modası geçmiş transferlere değil, böyle bir yapılanmaya, başka bir deyişle cesarete ihtiyacı var. Sergen Yalçın bunu başarmalıdır.