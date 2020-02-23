Bu futbola bu sonuç olmadı

Süper Lig kalitesinin üzerinde bir mücadele oldu.

Beşiktaş için var olma maçıydı.

Siyah-beyazlılar 90 dakika boyunca müthiş bir baskı kurarken maçın hakkı bu değildi.

Alkışlarım takım olarak Beşiktaş'a...

Sergen Hoca ve oyuncuları alınlarından öpüyorum.

Özellikle Gökhan Gönül, Atiba, Elneny İnsan üstü bir gayret ortaya koydu.

Burak Yılmaz gol atmadı ama sezonun belki en iyi performansını sergiledi.

Ahmet Nur Çebi ve ekibinin Sergen Yalçın'ı göreve getirerek çok doğru bir karar verdikleri dün yine tescillendi.

Trabzonspor'da Uğurcan dün sahanın en iyisiydi.

Karius kiralık bugün var, yarın yok ama Uğurcan belli ki büyük ihtimalle de Avrupa'nın önde kulüplerinden birine gidip Bordo-Mavili kulübe büyük paralar kazandıracak.

Trabzonspor futbol araştırmacıları Uğurcan, Doğan Erdoğan gibi yetenekleri çocuk yaşta öz kaynak düzenine transfer ederken Beşiktaş'ın kiralık futbolculara sarılması iki takım arasındaki en büyük farktı.

Tebriklerim; Trabzonspor'un futbolcu tarama ekibine...

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