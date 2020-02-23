Bu futbola bu sonuç olmadı
Süper Lig kalitesinin üzerinde bir mücadele oldu.
Beşiktaş için var olma maçıydı.
Siyah-beyazlılar 90 dakika boyunca müthiş bir baskı kurarken maçın hakkı bu değildi.
Alkışlarım takım olarak Beşiktaş'a...
Sergen Hoca ve oyuncuları alınlarından öpüyorum.
Özellikle Gökhan Gönül, Atiba, Elneny İnsan üstü bir gayret ortaya koydu.
Burak Yılmaz gol atmadı ama sezonun belki en iyi performansını sergiledi.
Ahmet Nur Çebi ve ekibinin Sergen Yalçın'ı göreve getirerek çok doğru bir karar verdikleri dün yine tescillendi.
Trabzonspor'da Uğurcan dün sahanın en iyisiydi.
Karius kiralık bugün var, yarın yok ama Uğurcan belli ki büyük ihtimalle de Avrupa'nın önde kulüplerinden birine gidip Bordo-Mavili kulübe büyük paralar kazandıracak.
Trabzonspor futbol araştırmacıları Uğurcan, Doğan Erdoğan gibi yetenekleri çocuk yaşta öz kaynak düzenine transfer ederken Beşiktaş'ın kiralık futbolculara sarılması iki takım arasındaki en büyük farktı.
Tebriklerim; Trabzonspor'un futbolcu tarama ekibine...
***Dünkü maçı izlerken tarihteki iki maç aklıma geldi.
Beşiktaş 100. yılında şampiyon olurken kötü oynadığı maçın uzatma anlarında Pancu harika bir vuruşla beraberliği getirmiş ve sezon sonunda o gol için "Şampiyonluğu getiren gol" denmişti.
Mayıs'ta Sorloth'un uzatma anlarında attığı gol için de böyle bir yorum yapılabilir.
FEDA döneminde Olcay Şahan'ın Trabzon karşısında maçın son anlarında kaçırdığı gol sonrası Beşiktaş taraftarı takımını ayakta alkışlamış, o maçın ardından Beşiktaş küllerinden doğmuştu.
Umarım Beşiktaş dünkü güzel futbolun ardından yeniden ayağa kalkar.
Fırat Aydınus harika bir yönetim gösterdi.
Maçtan önce ona güvendiğimi belirtmiştim. Ona da kocaman bir alkış.