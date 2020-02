Beşiktaş’ta olması gereken

Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, "Divan Kurulu toplantısına geleceğim, Ahmet Nur Çebi ile kozlarımızı paylaşacağız" demişti.

Geleceğine hiç ihtimal vermemiştim ve de gelmedi!..

Çebi, bir kez daha gerçekleri tüm açıklığıyla ortaya koydu.

Hele Genel Sekreter Mesut Urgancılar, 2015 yılında kulüpçe satın alınan 11 dairenin ortada olmadığını söyleyince hayretler içinde kaldım.

Bir kulüp bu kadar uygunsuz icraatlarla yönetilirse, sonuç da Ahmet Nur Çebi'nin açıkladığı gibi olur.

Asırlık çınarı bu duruma getirenlere yazıklar olsun. Tarih bunları hiç affetmeyecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yine bir kampanya yapılacağından bahsetti. Bir futbol kulübünün can damarı alt yapıdır.

Zaten ülkemizdeki futbol serüveni de sona erdi, maalesef kulüpler battı.

Çözümlerden biri de genç ve yetenekli isimlerin bulunması.

Vardar Ailesi olarak altyapı için yapılacak kampanyaya tüm desteğimizi vereceğimizin sözünü veririm.

Üst yapıda hala olumlu bir gelişme yok.

Bu yönetim tarzlarını hiç benimsemedim ve de benimsemeyeceğim.

Dilerseniz tekrar altını çizeyim; Beşiktaş ve bütün diğer kulüpler mutlaka dürüst, futbolun içinden gelmiş, futbol ekonomisini çok iyi bilen yöneticilerle çalışmalı.

Sivil yöneticiler;

Ümraniye, Samandıra ve Florya'dan çekilmeli.

Beşiktaş'a aylardır "Lucescu gelecek, ama hangi yetkiyle gelecek" derken sezon bitiyor.

Benim şahsi fikrim;

Samet Aybaba, Rasim Kara veya Mustafa Denizli...

Ama kim gelirse gelsin bir daha teknik direktörlüğe dönmeyecek.

Nacizane benim düşüncem bu.

Derbiler nefes keser

Bu hafta sonu üç önemli derbi Süper Lig'in kaderini belirleyecek. Beşiktaş- Trabzonspor maçı üç neticeli bir mücadele olarak görünüyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında pozitif bir futbol ortaya koydu.

Trabzonspor ise;

Sivasspor maçının ilk yarısında sanki İngiliz Premier Lig takımı gibi muhteşemdi.

Ben şahsen maçın hakemi Fırat Aydınus'a da güveniyorum.

Dileğim o ki; bu önemli maçta gördüğünü çalması.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tahminim çift forvet oynayarak mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

Tabii Pazar günü de Kadıköy'de müthiş bir derbi var.

Fenerbahçe şampiyonluk için son şansını kullanmak isteyecek.

Uzun yıllardan sonra Galatasaray deplasmanda kazanırsa Ersun Yanal ya gider ya da görevden alınır.

Zaten geçen maçta da bu işareti verdi.

Centilmence bir maç olsun, iyi oynayan kazansın.

Haftanın 3. derbisinde Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında.

Fikir ortağım İlhan Cavcav'dan dolayı Gençlerbirliği'ne sempatim var.

Ankaragücü de son haftalarda büyük çıkışa geçti.

Başkentte de centilmence bir maç olsun ve hak eden kazansın...

Hilmi Ok'un ardından

Dürüst, ilkeli bir ağabeyimizi kaybettik.

Toprağı bol olsun. Çok saygıdeğer ağabeyim, dostum, yıllarca MHK Başkanlığı yapmasına rağmen hakkında en ufak bir şaibe bile çıkmayan Hilmi Ağabey aynı zamanda yıllarca başkanlığını yaptığım Beylerbeyispor'un eski futbolcusuydu.

Onunla, uzun yıllara dayalı dostluğum oldu.

Onun gibi dürüst ve saygıdeğer bir insan az tanıdım. Futbol Ailesi'ne başsağlığı dilerken Hilmi Ok'un ellerinden bir kez daha öpmek isterdim.