Beşiktaş’ın sorunu

Dünkü maçta Beşiktaş'ın kalitesini ölçmeye çalıştım.

Gerçek şu ki; maalesef malzeme bu ve kalite yerlerde!

Tamam Sergen Yalçın takıma büyük hava kattı ama lütfen beklentileri artırmayalım.

Sergen'e haksızlık yapmayalım.

Gerçi Göztepe maçının haksız bir şekilde tekrarlanmama kararı Beşiktaşlı futbolcuların moralini bozmuştu.

İlk 45'te son yıllarda Başakşehir'e karşı hiç bu kadar baskılı oynamamıştı Beşiktaş. Başakşehir tutuktu.. Ama ah şu kalitesizlik, ah ahh!! Koca sezona yazık oldu, mart gelmeden lig bitti.

Sergen Hoca; belli ki kazanmaya gelmişti ama Lens'i sağa alarak büyük de risk almıştı.

O da farkında siyah-beyazlı takımın kalitesizliğinden...

70 dakika oyunda kalan Diaby'i izlerken gerçekten içim acıdı.

Elneny bal yapmaz arı! Rebocho yok, Douglas yok!

Ah Fikret Orman ah, bunlar nasıl transferler! Sahi paralar nerede?

Başakşehir iyi oynamadığı maçı kazanmasını bildi. Hani geçtiğimiz yıla kadar Beşiktaş'ın kötü oynadığı zamanlarda kaliteli ayaklarla kazandığı gibi!

Boateng beklenenden uzak, 37'lik Atiba ilk devre fırtına. 60'a kadar.

Caner tutuktu. Son dakikada frikiği Ljajic varken kullanması da garipti.

Ljajic toptan kaçıyor gibiydi.

Taraftar son 30 dakikada maçın yıldızıydı.

Demba Ba eski günlerine dönmüş.

Visca ve Mahmut istikrar abidesi...

Mert Günok ise hani derler ya;

"Kaleyi dolduruyor", işte öyle bir kaleci, Türkiye'nin en iyisi.