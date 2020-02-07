Verin yetkileri Sergen’e

Beşiktaşlılar bugünlerde oldukça heyecanlı.

Sergen Yalçın, Gaziantep maçında ilk defa taraftarının önüne çıkacak. Beşiktaşlıların Sergen'li takımı büyük bir kabalık ve coşkuyla destekleyeceğini tahmin ediyorum.

Sergen, Beşiktaş'a bambaşka bir hava kattı.

Çok da iyi oldu.

İmzasında para değil, Beşiktaş sevgisini konuşturduğunu biliyorum.

Şimdi Sergen Yalçın'la Beşiktaş bugünü en iyi şekilde değerlendirip, geleceğin planlarını yapmalı.

Burada en büyük görev taraftara düşüyor. Beşiktaş'a gönül verenler kenetlenip; Siyah-beyazlı takıma her zamanki desteklerini sürdürmeli.

Tabii kulübün ekonomisi bir facia. 5 aydır personel maaşlarını verilememesi, oyuncuların maaşların aksaması büyük ayıp.

Beşiktaş'ı bu hale getirenler hesap vermeli.

Kulübü zor durumlara sokup, tereyağından kıl çeker gibi kaçıp gidenlerden hesap sorulmalı.

Beşiktaş artık özüne dönmeli.

Sergen Yalçın bu anlamda çok iyi bir seçim ama futbolu yöneticiler değil, Sergen ve ekibi tam yetkiyle yönetmeli.

Öze dönüş derken!

Son dönemde Fatih Aksoy, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra gibi gençlerde büyük emeği olan Yasin Sülün'ün altyapıdaki görevine anlamsız bir şekilde son verildi.

Yönetimin Yasin'le çalışmama tercihi olabilir.

Ancak hizmet etmiş olan Yasin kardeşime bir teşekkürün bile çok görülmesi Beşiktaş etiğine yakışmadı.

Adem Metin Türk

Somaspor'da başkanlık yaptığım günlerde İstanbul'da bir kulüp dikkatimi çekti. Kulübün adı;

Soma Aslan Gücü...

Araştırdım ki; kulübün başkanı Alay Kesler...

Kendisi spor akademisinde öğrenim üyesi ve kulübün aynı zamanda kurucusu ve benim gibi altyapı hastası.

Sonra oturduk, konuştuk. Soma Aslan Gücü'nün altyapısında yetenekli gençler dikkatimi çekti.

Aralarında en çok da Adem Metin Türk'ü beğenmiştim.

Alay Hoca müthiş bir futbol araştırmacısı. Adem'i de 13 yaşındayken Suriye'nin bir köyünde keşfediyor. Onu Suriye'den alıp Türkiye'ye getiriyor.

Daha sonra da Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi Adem'in ailesini de Türkiye'ye getirtip Türk vatandaşı olmasını sağlıyor.

Adem bu sezon 16 yaş takımında harika maçlar çıkardı.

Ben de Fotomaç'taki yazılarımda Adem'e yer verdim.

Dün aldığım habere göre Antalyaspor'a transfer olmuş.

Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna ile konuştum, Adem'i en kısa zamanda A Takım'da oynatacağını söyledi.

Ben de kendisini ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk'ü tebrik ettim.

3-4 ay önce F.Bahçe Başkanı Ali Koç'la bir sohbetimizde Adem'le ilgili bir görüşmemiz olmuştu.

Kısmet Antalyaspor'ymış.

Emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyorum.

Çünkü Adem milli takımlarımız için çok değerli bir futbolcu. Demek ki Fotomaç Gazetesi'ndeki köşe yazılarımı takip edenler kazanıyor.

Soma Aslan Gücü'nde Muhammed, Çağlar, Güray ve Erkan da geleceğin yıldız adaylarından. Geleceğini düşünen kulüp başkanları, teknik direktör ve futbol adamları bu futbolculara dikkat etsin.