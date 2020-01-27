Beşiktaş doğranıyor – Sinan Vardar – Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Beşiktaş doğranıyor

doğranıyor

dün tarihi günlerinden birini yaşadı. yeni ve muhteşem stadıyla semtine geri döndü. Gerçekten Türk Futbolu'nun en güzel renklerinden biri Göztepe; hayırlı, uğurlu olsun.
6 yılda Göztepe'yi kurumsallaşıp 2. Lig'den 'e taşırken bizim eski başkan 8.5 yılda kocaman bir enkaz bıraktı gitti. Bugünlerde de ekranlara çıkıp kendine göre gündeme geliyor. Ah ah!!! Dün Gürsel Aksel Stadı'nda her şey çok güzeldi ama hakem Hüseyin Göcek'ti.
Böylesine bir maça, böylesine kötü bir hakem neden atanır, bunu açıklamam mümkün değil.
Kaleci Beto'nun maçın hemen başında ceza sahasında Diaby'e tekmesi ve ikinci devrede Göztepe ceza sahası içinde yaşanan karambolde Necip'in düşürülmesi net penaltıydı. Ama hakemiyle VAR'ıyla yine görmezlikten geldiler.
Beşiktaş bu sezon paramparça edilirken yönetim neden bu kadar sessiz aklım almıyor. Beşiktaş için iyi bir şeyler yazmak istiyorum ama maalesef bir ışık göremiyorum. Yeni transferler; Diaby'siyle, Boyd'yla Douglas'ıyla gerçekten tam bir fiyasko. Hemen gönderilsinler.

***

Dün Necip, Rıdvan forma aşkıyla savaştılar. Karius 5 net gol pozisyonunda gole izin vermezken belki de sezonun en iyi 90 dakikasını oynadı. Son 30 dakikada ve oyuna girince Beşiktaş biraz olsun kıpırdadı ama bu da yeterli olmadı. belki bu sezon ilk defa bu kadar istekliydi, arkadaşlarını da ateşledi ama maçın son dakikalarında kaçırdığı pozisyonlarda Beto'yu aşamadı. Beto gibi bir kaleciyi ne zaman Beşiktaş'ın kalesinde izleyeceğiz çok merak ediyorum.
Göztepe'de Halil ve Serdar'ı çok beğendim. Özellikle Halil futbolunu her geçen hafta geliştiren Halil'i tebrik ederim. Yeni statta ilk golü atmak ona yakışırdı, öyle de oldu.

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 27 Ocak 2020, Pazartesi
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
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