Beşiktaş doğranıyor

İzmir dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Göztepe yeni ve muhteşem stadıyla semtine geri döndü. Gerçekten Türk Futbolu'nun en güzel renklerinden biri Göztepe; hayırlı, uğurlu olsun.

Mehmet Sepil 6 yılda Göztepe'yi kurumsallaşıp 2. Lig'den Süper Lig'e taşırken bizim eski başkan 8.5 yılda kocaman bir enkaz bıraktı gitti. Bugünlerde de ekranlara çıkıp kendine göre gündeme geliyor. Ah Beşiktaş ah!!! Dün Gürsel Aksel Stadı'nda her şey çok güzeldi ama hakem Hüseyin Göcek'ti.

Böylesine bir maça, böylesine kötü bir hakem neden atanır, bunu açıklamam mümkün değil.

Kaleci Beto'nun maçın hemen başında ceza sahasında Diaby'e tekmesi ve ikinci devrede Göztepe ceza sahası içinde yaşanan karambolde Necip'in düşürülmesi net penaltıydı. Ama hakemiyle VAR'ıyla yine görmezlikten geldiler.

Beşiktaş bu sezon paramparça edilirken yönetim neden bu kadar sessiz aklım almıyor. Beşiktaş için iyi bir şeyler yazmak istiyorum ama maalesef bir ışık göremiyorum. Yeni transferler; Diaby'siyle, Boyd'yla Douglas'ıyla gerçekten tam bir fiyasko. Hemen gönderilsinler.

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