Beşiktaş’ın hâlâ umudu var

Acı ama gerçek; Beşiktaş ekonomik sorunlardan transfer yapamaz duruma getirildi.

Eski yönetici Ahmet Ürkmezgil sanki Fikret Orman yönetiminin hiç bir suçu yokmuş gibi savunmaya geçti.

Sayın başkan da şöyle yanıt verdi;

"İkili konuşmalarımızda sen de aynı şeyi söylüyordun. Şimdi mi Fikret Orman kıymetli oldu?" Bizim toplulumuzda en büyük arıza budur.

Kapalı kapılar ardından her şey konuşulur, iş mücadeleye gelince kıvırırlar. Görüyorsunuz işte; futbol yazalım diyoruz ama gündemde öyle abuk subuk şeyler oluyor ki; yazıya bunlarla başlıyoruz.

H H H

Beşiktaş camiası artık tek vücut olmalı.

Zaten Fikret Orman Beşiktaş Futbol A.Ş. toplantısında ibra olmadı. Hiçbir suçu yoksa aklansın gelsin. Ama insana sorarlar; bu kadar borç nasıl oldu? Hani Nasreddin Hoca'nın evine bir gün hırsız giriyor. Hırsız yakalanıyor. Hoca'yla birlikte kadının karşısına çıkıyorlar.

Kadı hırsıza, "Durumun mu kötüydü? İstemeyerek mi çaldın?" diyerek sanki hırsızı aklamaya çalışıyormuş.

Söz Hoca'ya gelince "Tamam Kadı bey anladım; bütün suç ben de ama; hırsızın hiç mi suçu yok?" Haydi biraz futbola dönelim.

Beşiktaş maalesef eksik yerlerine takviye yapamadı.

Her şeye rağmen Fenerbahçe maçında fahiş hakem hataları olmasaydı Beşiktaş liderin en yakın takipçisi olacaktı.

Diğer takımların form durumlarına baktığımızda Sivasspor haricinde hiçbir takım ışık vermiyor.Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı var. Siyahbeyazlı takımın önce Sivas ardından Göztepe maçı var. Göztepe'nin bu maçla stadı açılacak.

H H H

Bu iki maç çok önemli. Beşiktaş bu iki karşılaşmayı kayıpsız atlatırsa şampiyonluk havasına girer.

Gökhan Gönül'ün sözleşmesinin 1+1 devam ettirilmesi beni çok memnun etti.

Gökhan 18'indeyken daha Bursa Yolspor'da oynarken rahmetli Yemen Ekşioğlu ile birlikte onu transfer etmek istemiştik.

Beşiktaş onu transfer etmeyince rahmetli İlhan Cavcav benim tavsiyemle onu Oftaş'a transfer etmişti.

Gökhan önce Fenerbahçe'de kendini sevdirdi sonra da hayali olan Beşiktaş'a imza attı.

Gökhan Gönül; saha içi ve dışında efendi kişiliğiyle futbolu bıraktıktan sonra da Beşiktaş'ta görev alacak kalitede bir insan.

Yolu açık olsun.



FUTBOLUN GERÇEKLERİ

Türk futbolunda eğer bir devrim olacaksa geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Spor Çalıştayı'nda önemili kararlar alındı.

Kulüpleri, bilhassa futbolu yönetenlerin mali işlerden sorumlu olmaları gerek.

Ve mecliste bekleyen bu kanun tasarısı artık yürürlüğe girmeli.

Eğer kanun çıkarsa futbolu; futbolun içinden gelenler ve futbol ekonomistleri yönetecek.

Mutlaka bu kanun çıkmalı.

Ve de kulüplerin son 20 yılı çok derin bir şekilde incelenmeli.

Yazık oluyor kulüplerimize.

Ülkenin her yerine statlar yapıldı.

Yazık oluyor devletin hizmetlerine.