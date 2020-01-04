Beşiktaş için tarihi dönemeç

Beşiktaş için çok kritik bir döneme giriyoruz.

Önümüzdeki mayıs ayına kadar, başka bir deyişle sezon sonuna dek siyah-beyazlı takımın başarıya odaklanması şart.

Başarı kriterim tabii ki; Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.

Olur mu, neden olmasın!

Beşiktaş tarihi günlerden geçiyor.

Kulüp sanki talan edilmiş edilmiş gibi borç batağında.

Tek çıkar yol, sportif başarı...

Bunun için doğruları yapmak ve başarıya giden yolda en az hata yapan olmak gerek.

Tüm Beşiktaşlıların el ele, gönül gönüle vermesi gereken günler başladı bile...

Tıpkı bir döneme damgasını vuran "Beşiktaş için bir kibrit de sen çak" kampanyasının yapıldığı günler gibi.

Tabii ki; o dönemde makul fiyatlarla dönen kulüp ekonomisi artık çok daha büyük paralarla dönüyor.

Kişiler önemli ama artık taşıma suyla değirmen dönmüyor.

Önümüzde dönemde sportif başarıyı yakalayıp, bunu da kalıcı hale getirdiğinizde kasanıza çok büyük rakamların da girmesi mümkün.

Beşiktaş özellikle son 3 sezondur yaptığı transfer yanlışlarından bir bir kurtulmalı öncelikle.

Yerlerine de geleceği olan, transferinden para kazanabileceğiniz isimler takviye edilmeli.

Enzo Roco, Tyler Boyd, Diaby, Jeremain Lens ve genç olmasına rağmen Güven Yalçın'la fırsat bulunup bulunmaz yollar ayrılmalı.

Vida ve Ljajic'e iyi para teklifleri olduğunu söyleniyor.

Vida'nın yerini doldurmak belki biraz riskli ama Ljajic son haftalarda Beşiktaş'tan ayrılmayı kafasına koymuş gibi.

Beşiktaş yönetimi büyük bir satranç oyuncusu gibi takımı ligin ikinci yarısına hazırlamalı.

Ancak medyadan takip ettiğim kadarıyla yine kiralık futbolcu transferleri gündemde.

Eğer geçmişteki hatalar yine yapılırsa ve takım kiralık futbolcularla doldurulursa; Beşiktaş'ı bir kaç yıl içinde çok zor günler bekler.

Sportif başarı kazanması için başarılı projelere ihtiyacı var.

Üreterek geleceğini aydınlatabilir.

Ve tabii ki futbolun olmazsa olmazı transfer...

Ama doğru ve nokta transferler...

İnternetten oyuncu aramakla zaman kaybedilmesin.

Komisyoncuların transferlerine aman dikkat!!!



YÜZLEŞME ZAMANI

Beşiktaş'ın mevcut yönetimi yaklaşık 2.5 ay önce büyük bir değişim rüzgarını arkasına alarak göreve gelmişti.

Sinan ağabeyleri olarak şu aşamada tabii ki onlara tam destek veriyorum.

Mali tablonun kötü, hatta berbat olduğunu hepimiz biliyoruz.

Şimdi kulübün gayri menkullerinin satılması gündemde.

Satılıp, satılmama konusunda son kararı genel kurul üyeleri verecek. Yönetim buradan gelecek parayla önünü görmek istiyor.

Kulübün birçok yerinden, geçen döneme ait yolsuzluklar fışkırdığı söyleniyor.

Kulüp iyi denetlenmemiş, iyi korunamamış.

36 bin kongre üyesiysek bunda hepimiz suçluyuz.

Sayın Başkan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada son 10 yılı denetleyeceğini bir kez daha açıkladı.

Ahmet Nur Çebi ve arkadaşlarından şeffaflık bekliyorum.

Evirip, çevirmeden...

Gerçek borç nedir?

Hangi leasing şirketinden hangi temlikler yapılmış?

Hangi menajere ne kadar borç var?

Stat 3.5 yıl önce açılmasına rağmen maliyeti neden her gün artıyor?

Beşiktaş'ta kim ne avantalar kapmış?

Kulüp ödemelerinde göze çarpan yolsuzluklar neler?

Kulüp kasasından hangi kişi ve kurumlara ne kadar para transferi yapılmış?

Bu sorular artarak devam eder...

Beşiktaş'a gönül vermiş biri olarak kulüple ilgili yolsuzluk iddialarını konuşmak midemi bulandırıyor.

Ancaaak!!!

Artık gerçeklerle yüzleşmek zamanı...

Ama... Kendi içimizde değil, kamuoyunda herkesin gözü önünde...