Mutlu musunuz?

İlk sözüm Oğuzhan ve Ljajic'e...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları olarak nitelendirilen Oğuzhan ve Ljajic böylesine önemli bir derbide ilk 11'de forma giyemeyecek kadar formsuzsa neden onlara bu kadar büyük paralar veriliyor ki?

Oğuzhan'ı 3 yıldır yazıyorum; oturduğu yerden milyon euroları kazanıyor.

Ljajic ikinci 45'te sahada var mıydı, yok muydu, ben göremedim.

Sahi böyle yattığınız yerden para kazanırken mutlu musunuz beyler!

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Beşiktaş kötü oynayarak kaybetti. Fenerbahçe istedi ve kazandı. Ancak Cüneyt Çakır maçın başında Vida'ya yapılan buz gibi penaltıyı verse, Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce Diaby'e yapılan faul için bir zahmet VAR'a gitse belki de maçın skoru böyle olmayacaktı.Çakır, Türkiye 'de kötü maç yönetme koleksiyonuna birini daha ekledi.Ha bu arada; Burak Yılmaz 2. yarının başında öyle bir gol kaçırdı ki, böyle maçlarda atamazsan yenilgiye razı olursun. Burak klasındaki bir golcü atmalıydı bu golü...

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