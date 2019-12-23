Mutlu musunuz? – Sinan Vardar – Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Mutlu musunuz?

Mutlu musunuz?

İlk sözüm Oğuzhan ve Ljajic'e...
'ın yıldız futbolcuları olarak nitelendirilen Oğuzhan ve Ljajic böylesine önemli bir derbide ilk 11'de forma giyemeyecek kadar formsuzsa neden onlara bu kadar büyük paralar veriliyor ki?
Oğuzhan'ı 3 yıldır yazıyorum; oturduğu yerden milyon euroları kazanıyor.
Ljajic ikinci 45'te sahada var mıydı, yok muydu, ben göremedim.
Sahi böyle yattığınız yerden para kazanırken mutlu musunuz beyler!

***

Beşiktaş kötü oynayarak kaybetti.
istedi ve kazandı. Ancak maçın başında Vida'ya yapılan buz gibi penaltıyı verse, Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce Diaby'e yapılan faul için bir zahmet VAR'a gitse belki de maçın skoru böyle olmayacaktı.
Çakır, 'de kötü maç yönetme koleksiyonuna birini daha ekledi.
Ha bu arada; 2. yarının başında öyle bir gol kaçırdı ki, böyle maçlarda atamazsan yenilgiye razı olursun. Burak klasındaki bir golcü atmalıydı bu golü...

***

Beşiktaş'ta dün kaleci Karius farkın daha da artmasını engelleyen isimdi. Alman file bekçisi 3 gol yemesine rağmen sahanın en iyilerinden biriydi. Elneny, ve Atiba'nın dışında Beşiktaş'ta ayakta kalan futbolcu yok gibiydi.
Karius'un sahanın en iyilerinden biri olması bile Beşiktaş'ın dün ne kadar kötü olduğunun bir göstergesiydi.
Rebocho, Roco, Diaby, Lens Beşiktaş'ın topçusu değil. Bir kez daha belirteyim; Çebi ve arkadaşları devrede operasyon gerçekleştirmeli.
Maçın yıldızı 'dı içine Messi kaçmış gibiydi. Tolga ve Gustavo ve Vedat sahada basmadık yer bırakmayan isimlerdi.

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 23 Aralık 2019, Pazartesi
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
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