Sitemim var

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Beşiktaş'ın ligde üst üstte 6 maç kazandıktan sonra Malatyaspor'a kendi saha ve seyircisi önünde yenilmesine sağlık olsun diyelim de gerçekten de büyük bir fırsat kaçtı.

Ama dün gerçeklerin yüzüstüne çıkması Beşiktaş için önemliydi.

Gerçek olan şu; kadrodaki bazı futbolcular formanın ağırlığını taşıyamıyorlar.

Suç onların değil, kapasiteleri bu!

Örnek mi? Büyük ümitlerle transfer edilen Diaby ve genç yaşına rağmen Güven Yalçın...

Güven 84'te oyuna girmesine rağmen ayakta duracak hali yok.

Hele yenen ilk goldeki hatası saç baş yolduracak cinstendi.

H H H

Yönetim ve teknik kadro ligin devre arasında radikal kararlar almalı.

Bu iki futbolcu başta olmak üzere bazı oyuncularla yollar ayrılmalı.

Tabii bir de kapasitelerini sahaya yansıtamayan oyuncular var.

Ljajic'i bu sezon tanımakta zorluk çekiyorum.

Sanki Beşiktaş'ı kafasından silmiş gibi.

Bu takımın olmazsa olmazı; Burak Yılmaz da durunca dün sürpriz yenilgi ortaya çıktı.

Bir sözüm de sana Caner Erkin!

O kadar iyi giden bir sezonda dünkü kırmızı kart sana yakışmadı.

H H H

Sergen Yalçın önderliğinde Malatyaspor'u tebrik ediyorum.

Konuk ekip teknik anlamında Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış.

Güven Yalçın, Rebocho ve Elneny'nin çıkmasının ardından golü düşündü ve sahadan zaferle ayrıldı.

Özellikle kritik müdahalelerde bulunan savunma oyuncusu Mina'ya hayran kaldım.

90 dakika boyunca vasatın altında bir mücadele ortaya koyan Beşiktaş'ın dünkü yenilgisi belki de hayırlı olmuştur.

Beşiktaş 6 haftadır kazanıyordu ama futbolu tatmin etmiyordu.

Dün şunu gösterdi; bu futbol şampiyonluğa yetmez. Gerekli önlem ve takviyeler yapılırsa Kartal yine zirveye doğru yükselir.