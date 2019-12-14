Beşiktaş şampiyon olur mu?

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında vasat bir futbol ortaya koymasına rağmen kazanmasını bildi ve Süper Lig'de ikincilik koltuğuna oturdu.

Beşiktaşlılar bugünlerde çok mutlu...

Sokaktaki Beşiktaşlılar şu sorunun merakını merak ediyor; "Bu takım şampiyon olur mu?" Yanıtı hemen veriyim; hem evet hem de hayır!

Öncelikle şunu belirtmekte yarar var; bu sezon iyi takım yok gibi.

Şampiyonluğa oynayan takımlar tel tel dökülüyor.

Ve, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı elindeki dar kadroya rağmen iyi bir iş çıkarıyor.

Hakkını verelim; Siyah- Beyazlı takımın Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba gibi tecrübeli isimleri sahada formanın hakkını veriyorlar. Umut Nayir hiç ummadık zamanda ortaya çıktı; çok da iyi oldu. Tabii Karius'u da unutmamak gerekir. Alman file bekçisinin son haftalardaki formu Beşiktaş için büyük bir artı...

Bu sezon kötünün iyisi şampiyon olacak. Beşiktaş kısıtlı kadrosuna rağmen kazanmasını biliyor.

Gönülden Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum ama mantık tarafım ara transferin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Beşiktaş sahada mücadele ediyor ama futbol olarak olarak şampiyonluk havasında değil.

Ama arka arkaya gelen galibiyetler "Neden olmasın?" sorusunu da gündeme getiriyor.

Bakalım zaman neler gösterecek?

Mecnun Otyakmaz ve Sivasspor gerçeği

Önceki akşam Sivasspor'un başarılı başkanı yakın arkadaşım Mecnun Otyakmaz, Ankara'dan turizmci dostları; Ahmet Kuzan, Mehmet Yıldız ve Sivasspor'un Asbaşkanı Mehmet Akif ile birlikte Beylerbeyi'nde Türk futbolunu masaya yatırdığımız harika bir sohbet yaptık. Sivasspor Süper Lig'de lider olmanın gururunu yaşarken en önemlisi, sıfır borç ve karda bir takım. Kulüp; Emre, Hakan ve Fatih gibi üç de birçok takımın istediği genç futbolculara sahip. Daha önce edindiğim bilgilere göre, transfer ayı gelmeden Emre ile görüşen bir takım olduğu söyleniyor. Kurala göre imzanın bitmesine 6 aydan önce futbolcuyla görüşmek yasak. Bu görüşme ve olası imza büyük çirkinlik... Buradan duyurayım; Mecnun başkan şampiyonluğa giderken takımın yıldız isimlerini satmamaya kararlı. "Ne kadar para verirlerse versinler, Sivas'a namus borcum var" diyor. Geçtiğimiz sezon Sivas'ta; Sivasspor- Fenerbahçe maçını izlemiş, Sivas'ın turizm zenginliklerini Sabah Gazetesi'nin turizm ekibe yazmıştım. Mecnun Başkan ve ekibi harikalar yaratmış. Altyapı ve kamp tesislerini bitirdiler ve Sivasspor'un alttan ısıtmalı harika da bir stadı var. Çok cüzi bir bütçeyle yıllardır Sivasspor Süper Lig'de tutunuyor. Hatta bu sezon şampiyonluğun da en önemli adaylarından biri. Mecnun Başkan çok mütevazi biri. yanlış hatırlamıyorsam; Sivaslılar şehrin en işlek caddelerinden birinin ismine Mecnun Otyakmaz vererek başarılı başkanı bir nebze de manevi olarak onurlandırmışlar. Mecnun başkan Sivas doğumlu, teknik direktör de oğlum gibi sevdiğim; Beşiktaş'ın sembol ismi Sivas'lı Rıza Çalımbay... Çok iyi bir ekip olmuşlar ve takımı da iyi kurmuşlar. Hatta futbolculuğunda Süper Lig'e taşıdığım Servet Çetin de Rıza'nın yardımcısı. Yıllardır Rıza'nın asistanlığını yapan Bülent Albayrak da görevde. Sivasspor'u ayakta alkışlıyor ve başarısının devamını diliyorum.

Gidiyoruz kıyamete

Türkiye Futbol Federasyonu son aldığı kararla Kulüpler Birliği'nin desteğiyle %30'luk borçlanma limitini yüzde 40'a çıkardı. Bu karar; transfer yasağı gelecek kulüplere bir avantaj olarak düşünülebilir. Ama bu son gelinen nokta; batakta olan kulüpleri daha fazla borçlandıracak. Ama hayretler içindeyim, önceki günkü Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde bu karar kulüplere müjde olarak yansıtıldı. Keşke yıllar önce TFF'yi yönetenler daha radikal bir tedbir alsaydılar da kulüplerimiz bu kötü hale gelmeseydi. Bunu söylemeye hakkım var; çünkü yıllardır; kulüp yönetimlerindeyken, Fotomaç'taki köşemde, televizyonlarda ve hatta sosyal medyada söyledim ve yazdım; kulüplerimiz batacak! Bu gidişle de maalesef haklı çıkacağım. BİNDİK BİR ALAMETE,

GİDİYORUZ KIYAMETE.