Burak Yılmaz tartışılmaz – Sinan Vardar – Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Burak Yılmaz tartışılmaz

tartışılmaz

son 5 maçta 5. galibiyetini alarak zirveye bir adım daha yaklaşırken, ezeli rakipleri;
'un 1, 'nin 2, 'ın da 4 puan önüne geçmesi çok önemli. Rakipler tel tel dökülürken, siyah-beyazlı takım adım adım zirveye adını yazdırıyor.
Beşiktaş, karşısında coşkulu ve kazanma azmi ile doluydu.
da ideale yakın bir kadro sahaya sürmüştü.
Siyah-beyazlı futbolcular makinenin işleyen çarkı gibiydi.
Hele hele Burak yok mu; bir kez daha tartışılmaz olduğunu gösterdi.
Burak sahanın her yerindeydi.
Takım arkadaşlarını hem ateşledi, hem de onlara harika paslar attı.
Attığı goller de ustalık işiydi.
H H H
Açık ve net; Burak, Beşiktaş tarihinin en iyi golcülerinden biri olarak anılacak.
Gökhan ve Caner yine çok istekli ve akıl dolu oynarken, Atiba ile Elneny sahanın en iyilerindendi.
İkisinin harika uyumu; Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynuyor.
Bu ikiliye Ljajic de ayak uydurursa, Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi olur. Hele hele 3 nokta transfer de yapılırsa kimse tutamaz.
Takım bu kadar iyiyken, tribünde boşluklar olması garibime gitti.
Yönetim taraftarlarla diyaloğa geçmeli ve tribünlerin dolması için gerekli çalışmaları yapmalı.
Kayserispor'un ise işi gerçekten çok zor. 'un 15 yaşındaki Emre'yi sahaya sürmesi alkışlanacak bir hareketti. Umarım 'de Emre gibi yetenekli gençler çoğalır.
Mensah ve kaleci Lung olmasaydı fark daha da büyürdü.
Kayseri şehri kenetlenip bu takıma sahip çıkmalı.

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 03 Aralık 2019, Salı
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
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