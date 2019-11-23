Beşiktaş için zirve zamanı

Beşiktaş zor günler geçiriyor. Yönetim Kurulu üyeleri büyük bir enkazla karşı karşıya... Başkan Ahmet Nur Çebi kulübün aylardır ödenmeyen elektrik borçlarını cebinden ödedi. Yöneticiler bir yandan bu zor durumla şavaşırken bir yandan da takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması için yoğun bir çaba harcıyorlar. Beşiktaş bu hafta Konyaspor'la final gibi bir maça çıkıyor. Kara Kartal, Konya'da kazandığı takdirde önümüzdeki 5 hafta fikstür avantajıyla ligin ilk yarısını lider olarak kapatabilir. Beşiktaş büyük camia. Bu zor günlerini elbette atlatacaktır. Açık ve net; futboldaki başarı kulübün geleceği için çok önemli. Bu yüzden Beşiktaş önümüzdeki sezon mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne katılmalı. Daha önce de yazdım; Beşiktaş için şimdi kenetlenme zamanı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolculara güveniyoruz. Ara transferler de gerekli hamleler yapılırsa Beşiktaş için güzel günler başlar.

FUTBOLUMUZUN GELECEĞİ

Geçtiğimiz gün Borsa İstanbul'da Sayın Serhat Albayrak himayesinde Uluslararası Futbol Ekonomi Formu İstanbul'da yapıldı. Bu yıl ikincisi yapılan bu organizasyon Türk futbolunun gidişatı için önemli bir toplantıydı. Sayın Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF başkanı Sayın Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil (kendisini yakın tanırım. Bu görevinde kendisine çok yakıştı), Bankalar Birliği başkanı Hüseyin Aydın önemli konulara değindi. Sevgili Şenol Güneş de yaptığı konuşmada ahlaksızca Türk sporunun kanını emenlere karşı gerçekleri söyledi. Güneş'in bu sözlerini ilerleyen haftalarda ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Uluslararası Futbol Ekonomi Formu'nda beni ümitlendiren bu önemli kişilerin kulüplerimizin batakta olduğunu belirtmeleri... Sayın Spor Bakanımız; kulüpler ve tesisleşmeye büyük yatırım yaptığını belirtti. Hatta Gençlik ve Spor bakanlığın sahibi olduğu tesislerimizin öğrencilere yurt olarak tahsis edilmesi beni çok mutlu etti. TFF Başkanı 1 Ocak'tan itibaren kulüplere taviz verilmeyeceğini, gelir ve giderini denk getiremeyen kulüplerin puan silme ve küme düşme cezalarıyla karşı karşıya kalacaklarını açıkladı. Kulüpler Birliği başkanı Mehmet Sepil de kulüplerimizin böylesinde kötü durumda olmasının nedeni olarak kendisinin içinde bulunduğu yöneticilerin olduğunu belirti. Sayın yönetenler kulüplere bu cezalar verilirse büyük sevgi ile forma alan, maçlara giden, aidatlarını düzgünce ödeyen taraftarların çok sevdiği kulüpler küme düşülürse çok yazık değil mi? Kulüpleri borç batağına sokan yöneticiler, ellerini kollarını sallayarak, dünyayı dolaşıyorlar. Kulüplerine büyük aşkla bağlı olan taraftarlar ise hüzün düşüyor. Bu kötü yöneticilere hiç mi ceza verilmeyecek? Yıllardır bu konunun peşindeyim. Allah izin verirse bu iş bilmezlerin bunların peşinde olacağım. En büyük dileğim; kulüpleri bu durumlara düşüren iş bilmeyen, kötü niyetli bu kişilerin hak ettiği cezaya çarptırılması. Uluslararası Futbol Ekonomi Formu'nda çok verimli oldu. Bilhassa Sayın Serhat Albayrak; Turkuaz Medya yöneticilerini, Sabah Gazetesi yetkililerini tebrik ederim.