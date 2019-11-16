Adam gibi adamlar

Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını kazanması ülkemiz için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı oldu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yorucu Amerika yolculuğundan sonra stada koşup, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile beraber Milli Takımımıza destek vermesi ayrı bir güzellikti.

Bu yazımda Milli Takımımız şöyle oynadı, böyle oynadı detaylarına girmeyeceğim.

Tabii ki Şenol Güneş beraberlik bize yettiği için önlemlerini almıştı.

Nitekim rakibin bir-iki tehlike atağı haricinde oyun tamamen Milli Takımımızın kontrolündeydi.

Takımımızda vasatın altında oyuncu yokken; Cengiz, Umut ve insanüstü gayret gösteren Burak ve Merih'e ayrı bir parantez açmak isterim.

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Kalecimiz Mert de hepimize ayrı bir güven veriyor.

Şenol Güneş için yıllardır hep olumlu şeyler yazdım.

Kendisini uzun yıllardır tanıyorum; antrenörlüğü, futbol adamlığı bir kenara, ŞENOL GÜNEŞ ADAM GİBİ

ADAMDIR.

Ve bu takımımızın pırlanta gibi gençleriyle Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı işler yapacağına adım gibi eminim.

Böyle bir ekibi hazırlayan Şenol Hoca'yı takımın başına geçiren Yıldırım Demirören'e herhalde ülke olarak bir borcumuz var.

Aynı yönetimde bulunan daha sonra da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Nihat Özdemir'e de teşekkür etmeliyiz.

Bu kararları alırken TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı da unutmamak lazım.

Hatta yılların tecrübesi diyalog insanı Selim Soydan'ın da bu başarıda büyük emeği var.

Türk Futbolu için böylesine olumlu bir yazı yazarken hemen aklıma geldi; hey Fikret Orman böyle bir teknik direktörü kaçırmak için elinden gelen her şeyi yaptın.

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Şimdi eserinle iftihar ediyor musun? Kıymet bilmeyenlere yazıklar olsun.

Adamdan anlayanların isimlerini de yukarıda yazdım.

Beşiktaş camiası geç anladı ama filmin sonunda herkes kendisine layık olanı gördü.

Şenol Hoca'dan bu aşamada bir tek dileğim var.

Sen artık Türk futbolunda öncü ve güçlüsün.

En azından hazırlık maçlarında 16 yaşındaki genç yıldızlar;

Fenerbahçe'den Melih Bostan, Soma Arslanspor'dan Adem Metin Türk, Kayserispor'dan Emre Demir, Altınordu'dan Burak İnce'yi şimdiden A Milli Takım'a al ve onlara şans ver hocam.

Sakın bu önerime şaşırmayın!

Ronnie 16 yaşında İngiliz Milli Takımında oynarken, bizim çılgın Batuhan da 16 yaşında milli formayı giymişti.