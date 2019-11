Beşiktaş'ın, Avrupa arenasına erken veda etmesi hepimizi hayal kırıklığına uğrattı.

Sadece Beşiktaş değil, Galatasaray ve Trabzonspor'un da başarısız sonuçları keyfimizi kaçırdı.

Ülke futbolu adına tek teselli Başakşehir'in aldığı başarılı sonuç oldu. Tebriklerim Başakşehir'e...

Futbol ekonomimiz yöneticilerin yaptığı plansız futbol yapılanması kulüplerimizi batma noktasına getirdi.

Üretimi değil, tüketimi tercih edenler futbolumuzu bu duruma getirdi.

Modası geçmiş yabancılara verilen paralar, altyapıya verilmeyen önem ve kulüplerimiz içinde yaşanan yolsuzluklar...

Maalesef kulüplerimiz kötü yönetiliyor. Vefakar taraftarlarımız bu kötü yönetimleri hak etmiyor.

***

Beşiktaş için iyi şeyler yazmaya gayret ediyorum. Ama maalesef Braga maçında oynanan futbol gelecek için umut vermedi.

Siyah-Beyazlı takım ligin devre arasında oynayacağı 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak.

Eğer Beşiktaş bu fikstür avantajını kullanırsa ligin zirvesine çıkabilir.

Her zaman gerçekleri konuşmayı, yazmayı seven bir insanım.

Gerçek olan şu; Beşiktaş zor günler geçiriyor.

Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetim kurulu eski yönetimin bıraktığı yangını söndürmeye çalışıyor.

Geçen hafta 105 milyon TL bulundu ve bu yangına biraz su serpildi. Ama daha çok ödemeler var. Aldığımız haberler pek iç açıcı değil. Kulüp adeta soyulmuş.

İşi bilmeden hatalar gözardı edilebilir ama göz göre göre yapılan yolsuzluklardan hesap sorulmalı.

Beşiktaş camiası Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetimden hesap sormasını bekliyor.

Bütün camia bu konuda hassas olmalı. Dosyalar hasır altı edilmemeli.

Gerçek Beşiktaşlıların; son mali kongrede Fikret Orman yönetimini ibra etmeyen kongre üyelerinin arkasında olması gerekir.

Çok acı ama gerçek; Beşiktaş'ın önümüzdeki 7 yıllık gelirlerinin tamamı temlikli.

Bu durumda Ahmet Nur Çebi yönetimine tüm camia sonuna kadar sahip çıkmalı.

İmkanı olan Beşiktaşlıların da maddi olarak destek olması şart.

Sayın Ahmet Nur Çebi seni yakından tanıyorum. Sen dürüst ve ilkeli bir insansın.

Kulübün içindeyken ve başkan olmadan önce de seninle çok ciddi konuşmalar yapmıştın.

Her şeyin farkındaydın. Şimdi sana yakışan kulübü nasıl böyle bir duruma düşürdülerse ortaya çıkar. Sinan Ağabeyin her zaman arkanda.

Özetle, ev değil, asırlık kulüp yanıyor. Beşiktaş için herkes ayağa kalkıp bu yangını söndürmeli.