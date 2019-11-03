Ben de varım
Son iki yıldır hep şunu belirttim; Beşiktaş'ın en büyük sorunu eski yönetimdi, daha doğrusu yönetimsizlikti. Ahmet Nur Çebi'nin yönetime gelir gelmez takıma söylediği tek cümlesiyle Beşiktaş ayağa kalktı: Size asla yalan söylemeyeceğim!
Beşiktaş dün erken bulduğu iki rahatladı. İlk yarıdaki Beşiktaş gelecek için umut verecek kadar iyiyken, ikinci 45 dakika ise hayal kırıklığıydı.
Dün kazanmak çok önemliydi Siyah- Beyazlı takım için. Kartal hem bu sezon ilk kez deplasmandan 3 puanla döndü, hem de G.Saray derbi zaferi sonrası zirveye bir adım daha yaklaşmanın keyfini yaşadı.
***Antalya'da sahada Atiba Hutchinson şov vardı. Kanadalı futbolcu saha içinde öyle bir mücadele örneği gösterdi ki; harika ötesiydi. Evet, Atiba da zaman zaman hata yapıyor ama topu kaptırdığında öyle bir geri koşuşu var ki; taraftar boşuna onun heykelini semte dikmek istemiyor.
Özellikle Vida da hem güzel bir gol atarak fırsatçılığını gösterdi hem de savunmayı toparlayan isimdi. Kaleci Karius'u çok eleştirdik ama son haftalardaki performansıyla Alman kalecinin hakkını verelim.
Siyah-beyazlılar, özellikle ikinci yarının ilk 15 dakikasında Antalyaspor baskısına yakalanırken, kalesinde de golü gördü. Teknik direktör Avcı'nın önce Burak Yılmaz ardından da Oğuzhan'ı oyuna sokarak maçı dengede tutması önemli bir ayrıntıydı.
Açık ve net söylemek gerekirse bu sezon şampiyonluk yarışını kötünün iyisi kazanacak. Evet; Beşiktaş belki beklenen düzeyde değil ama, belki ama gerçek olan şu; yeni yönetimle kriz aşıldı. Siyah-beyazlı takım son 4 maçta kazandığı 10 puanla bu yarışta "Ben de varım" dedi.