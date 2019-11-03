Ben de varım

Son iki yıldır hep şunu belirttim; Beşiktaş'ın en büyük sorunu eski yönetimdi, daha doğrusu yönetimsizlikti. Ahmet Nur Çebi'nin yönetime gelir gelmez takıma söylediği tek cümlesiyle Beşiktaş ayağa kalktı: Size asla yalan söylemeyeceğim!

Beşiktaş dün erken bulduğu iki rahatladı. İlk yarıdaki Beşiktaş gelecek için umut verecek kadar iyiyken, ikinci 45 dakika ise hayal kırıklığıydı.

Dün kazanmak çok önemliydi Siyah- Beyazlı takım için. Kartal hem bu sezon ilk kez deplasmandan 3 puanla döndü, hem de G.Saray derbi zaferi sonrası zirveye bir adım daha yaklaşmanın keyfini yaşadı.

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